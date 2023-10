A magyar szövetség (MATSZ) keddi tájékoztatása alapján a FIG sportmenedzserének és a MATSZ főtitkárának egyeztetésén tisztázásra került, hogy lesz egy harmadik magyar kvóta a nőknél. A szerenként elért eredmények alapján két magyar női tornász is szóba kerülhet: ugráson Bácskay Csenge, felemáskorláton pedig Székely Zója. Altorjai Sándor delegációvezető, a hazai szövetség főtitkára kiemelte, hogy a selejtezőben Bácskay és Székely előtt végzett tornászok az adott szeren "kiestek a kvótaszámolásból", mert valamennyiüknek van már olimpiai kvalifikációja a csapateredmények alapján.



Az viszont biztos, hogy csupán egyikük juthat kvótához, mivel a szabályok szerint egy nemzet nemenként - ha csapattal nem kvalifikál - maximum három olimpiai indulási jogot kaphat a párizsi játékokra. Mivel a Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili, Bácskay Csenge, Szilágyi Nikolett összeállítású magyar csapat a vb-n a 15. helyen végzett a selejtezőben, ez egy kvótát jelent az országnak, Czifra Bettina Lili pedig az egyéni összetettben elért eredményével lett kvótás, így a FIG-szabályzata szerint már csak egy magyar női versenyző kaphatja meg az indulási jogot.

"Nagyon örülünk ennek a hírnek, több egyeztetésen is voltam a nap folyamán, a németekkel is tárgyaltunk, hiszen hasonló helyzetben vannak, de biztosat csak vasárnap fogunk tudni. Most 99 százalékosan mondhatom azt, hogy meg tudtuk szerezni a maximális három női kvótát a világbajnokságon. Ez pedig azt jelenti, hogy Mészáros Krisztoferrel együtt már most bizonyos, hogy legalább négy tornászunk ott lehet Párizsban, ennél többen utoljára 1996-ban, Atlantában szerepeltek. Ráadásul a férfiak a jövő évi Európa-bajnokságon és a világkupa-sorozatban még akár két kvótát is begyűjthetnek" - fogalmazott Altorjai.

A FIG a szerkvótások hivatalos névsorát a vasárnapi szerdöntők után hozza nyilvánosságra.

Fotó: MTI