Bejelentette visszavonulását Orbán Éva, a női kalapácsvetés országos csúcstartója. A 36 éves dobóatléta levélben tájékoztatta döntéséről a magyar szövetséget.

"Szerettem volna a negyedik olimpiámra is kvalifikációt szerezni, mely 2016-ban egyetlen világranglista helyezés híján nem sikerült, ugyanakkor az idő előrehaladtával be kellett látnom, hogy bármennyire is szeretném, erre már reális esélyem nincs" - írta Orbán Éva a levelében, melyet a szövetség közzétett a honlapján.

A veszprémi versenyző három olimpián, öt világbajnokságon és hat Európa-bajnokságon szerepelt, a 2013-as moszkvai vb-n hatodik, a 2012-es helsinki Eb-n pedig a hetedik helyen végzett. Az országos csúcsot háromszor javította meg, s a rekordot jelenleg is ő tartja a 2013-as országos bajnokságon dobott 73,44 méteres eredményével.

Borítókép: Cameron Spencer/Getty Images