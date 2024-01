Január 9.-én ünnepli 103. születésnapját az 1921-ben született ötszörös olimpiai aranyérmes tornász, holokauszt-túlélő, a Nemzet Sportolója a legidősebb élő ötkarikás bajnok.Keleti Ágnes, mindenki Ági nénije, aki mondja és vallja: Az ember érzi, mi esik jól neki, és csak olyan dolgokat csináljon, amiket szeret. Az a legfontosabb a világon, hogy az ember szeressen.



És ő szeretet élni! Saját szavai idézve:



„Mindig szerettem élni, és akkor éreztem, hogy élek, ha utaztam."



Mindezek igazát egész sportpályafutása igazolta.



Ő lett a magyar tornasport legeredményesebb versenyzője, 46 alkalommal nyert magyar bajnokságot, hétszeres csapatbajnok, az Újpest egykori sportolója. 18 éveskorában mutatkozott be a magyar válogatottban. 1940-ben nyerte első magyar bajnoki érmét 1949-ben négy aranyérmet nyert a főiskolai világbajnokságon.

1952-es Helsinki olimpián a talaj bajnoka volt, ezenkívül egy ezüst- és két bronzérmet nyert. 1954-ben felemás korláton világbajnokságot nyert.



1956-ban a melbourne-i olimpián, 3 szeren (talaj, gerenda, felemás korlát) és a kéziszercsapatban nyert aranyérmet. Közvetlenül az 56-os olimpia után Ausztráliában, majd 1957-ben Izraelben telepedett le, ahol főiskolai tanár és edző volt. Izraelben a nemzeti tornasport fejlődéséhez jelentősen hozzájárult a tornászképzésben és tornatanárképzésben.







1958-tól 1980-ig az izraeli tornászválogatott edzője. 1959-től 1960-ig az olasz tornászválogatott edzője volt. 1983-tól 1988-ig izraeli kluboknál edzősködött. 1957-től 1980-ig az izraeli Testnevelési Főiskola tanára volt. Nemzetközi versenybíróként is dolgozott.



1990 óta egyre több időt tölt szülőhazájában, lényegében már Magyarországon él. Még 98 évesen is spárgával nyűgözte le a gyerekeket Mindezeket élete Ars Poeticájának megvalósításával érte el.



Kitüntetései:

• Magyar Köztársasági Sportérdemérem arany fokozat (1949)

• Magyar Népköztársasági Érdemrend V. fokozat (1951)

• A Magyar Népköztársaság kiváló sportolója (1951)

• A Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója (1954)

• MOB Olimpiai aranygyűrű (1995)

• Női Sportolók Nemzetközi Hírességeinek Csarnokának tagja (2001)

• 2002-ben került be az International Gymnastics Hall of Fame-be

• MOB-érdemérem (2003)

• A Nemzet Sportolója (2004)

• a Magyar Tornasport Halhatatlanja (2008)

• Magyar Tornasportért Díj (2011)

• Elnöki érdemérem (2011)

• Prima Primissima díj (2015)

• Izrael-díj (2017)

• Pro Urbe Budapest (2019)

• 2020 Újpest Díszpolgára

•A Magyar Sportújságírók Szövetségének életműdíjasa (2021)

•Fair Play Életműdíj (2021)

•A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (2021)

•Terézváros díszpolgára (2021)

•Budapest díszpolgára (2021)

Borítókép: Facebook.com/Magyar Torna Szövetség

Forrás: Facebook.com/UTE Baráti Kör