A szervezők bemutatták a nyári, budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokság "Kind of Magic" című kampányfilmjét, melyben az egyik főszerepet a kardozó Szatmári András, a 2017-es év egyéni világbajnoka játssza.

A két teljes éjszakán át forgatott alkotást ugyanaz a produkciós iroda készítette, amelyik a 2013-as budapesti vb kampányfilmjét. Az 50 másodperces kisfilm arról szól, hogy Szatmári a páston egy kissé ügyetlen varázsló trükkjeivel találja magát szemben, de semmi sem zökkenti ki nyugalmából és simán nyeri az asszót.

Szatmári András ezúttal a világbajnokság kampányfilmjében alakít egy vívót.

Fotó: Augusto Bizzi/FIE via Getty Images

Vermes Iván rendező az egyik budapesti multiplex moziban tartott csütörtöki vetítés után elmondta, el akarták kerülni a heroizáló megközelítést, inkább a könnyedséget, szellemességet, játékosságot állították középpontba. Elárulta, hogy Szatmári fegyelmezett volt, jól alkalmazkodott a forgatás ritmusához, ahhoz, hogy hosszú várakozások után hirtelen koncentráltnak kell lenni.

"Szatmári Andrással zökkenőmentes volt a közös munka, bízom benne, hogy a végeredmény a nézőknek is tetszeni fog" - mondta.

Seress Zoltán színművész, aki asszóvezetőként tűnik fel a filmben, megtiszteltetésnek nevezte, hogy részt vehetett az elkészítésben. Mint mondta, három oka volt annak, hogy vállalta a feladatot: a sportág sikeressége, hogy korábban is kapcsolatba került már a vívással forgatáson, illetve hogy ilyen jellegű kampányfilmben nem szerepelt még.

"Próbáltam a maximumot nyújtani, úgy, mint a páston" - emlékezett vissza a forgatásra Szatmári András. - "Azért az, hogy két éjszakán keresztül kellett eljátszani a szerepet, nem volt egyszerű, de hihetetlenül jó stábbal dolgoztam, jó hangulatban telt az egész" - tette hozzá.

A bemutatóra lázzal, de combsérüléséből felépülve érkezett. Ezzel összefüggésben azt mondta, a másfél hét múlva kezdődő, düsseldorfi Európa-bajnokságon, majd a hazai vb-n is bízik a csapat jó szereplésében, és erre is helyezik a hangsúlyt, ugyanakkor úgy fogalmazott: "nem megyek a falnak, ha véletlenül Európa-bajnok leszek".

Emlékeztetett rá, hogy ha a válogatottnak összejön az olimpiai kvalifikáció, az egyéniben is garantálja három kardozó indulását, egyébként viszont legfeljebb egy léphetne pástra Tokióban.

"Ezt szeretnénk elkerülni" - szögezte le. Elárulta, hogy Eb-n címvédőként legalább döntőt szeretnének vívni, a vb-n pedig az első négy közé kerülés a cél.

Szatmári tavaly előtt világbajnoki címet és Universiadét nyert. Idén egy EB-döntővel és egy vb-elődöntővel fejelné meg.

Fotó: www.olimpia.hu

A bemutatón Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, azt tartja a legfontosabbnak, hogy egy ilyen nagyszabású világverseny, mint a vívó-világbajnokság, bevonzza a fiatalokat az adott sportágba.

"Az élsport mögött ott van az utánpótlás. A vb-n olimpiai és világbajnokokat fogunk látni, ez nagy élmény, pozitív hatással lehet a versenyzőkre" - vélekedett, hozzátéve, hogy egy ilyen kiemelkedő sportesemény megrendezése a sportágnak, a fővárosnak és az országnak is kedvező. Emlékeztetett rá, hogy amikor 2010-ben a kormány stratégiai ágazattá nyilvánította a sportot és megfogalmazódott, hogy minél több sportesemény jöjjön Magyarországra, "akkor az volt a cél, hogy a legnagyobbakat hozzuk ide", és idén például négy nagy világverseny is zajlott, illetve zajlik itthon.

"Ez azt mutatja, hogy sportnemzet vagyunk és sportoló nemzetté is szeretnénk válni. A példaképek vonzzák a sportba a fiatalokat" - mondta, majd hangsúlyozta, hogy a magyar kormány, ahogy eddig is tette, a jövőben is kiemelten fogja támogatni a vívósportot.

Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a sportág szempontjából rendkívül fontos időszak következik.

"Az Eb-n is szeretnénk jó eredményt elérni. Nem rakunk terhet a versenyzőkre konkrét célok megfogalmazásával, de nyilván tudják ők is, hogy mennyire fontos a jó szereplés az olimpiai kvalifikáció szempontjából." - mondta.

A világbajnokságról úgy fogalmazott: "arra készülünk, hogy hazai közönségünk előtt a lehető legjobbat hozzuk ki".

A konkrét eredményekre vonatkozó kérdés elől kitért, ugyanakkor a férfi kard-, a férfi párbajtőr- és a női kardcsapatot markánsnak és egységesnek nevezte.

A kampányfilm a BOK Csarnokban július 15. és 23. között sorra kerülő világbajnokság élő televíziós közvetítéseink felvezetéseként elsősorban az M4 Sporton lesz látható a következő hetekben.

Székely Dávid csatornaigazgató leszögezte, "kifejezetten jó kampányfilmet sikerült létrehozni", majd elmondta, hogy a közmédia kiemelt figyelmet fordít a budapesti vívó-világbajnokságra.

"Tizenegy kamerával közvetítjük az Antenna Hungáriával együttműködve a döntőket, ezek közül hat olyan lassító kamera, ami a versenyzők és az asszók minden rezdülését megmutatja majd" - árulta el, hozzátéve, hogy a közmédia teljes portfólióját felhasználják a vb népszerűsítésére, így az M1 aktuális csatorna és az M4 Sport sporthíreiben, az m4sport.hu-n, valamint az MTI-ben is kiemelten foglalkoznak majd a budapesti világversennyel.

Az MTVA támogatásával készül a négyszeres olimpiai bajnok kardvívónak, Fuchs Jenőnek emléket állító "Fuchs Jenő: Az első ember" című dokumentumfilm is, melynek előzetesét a sajtóeseményen szintén levetítették. A film társproducere, a vízilabdázóként háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely és Czinke Gyula társrendező elmondta, hogy a kész produkciót ősszel mutatják be a Duna csatornán, de több nemzetközi fesztiválra is benevezik, sőt az alkotótársakkal azt tervezik, hogy a kardozó életéről nagyjátékfilmet is készítenek majd.

A 2019-es budapesti vívó-világbajnokság kampányfilmje: