Rafael Nadal első nagyinterjúját adta azóta, hogy pontosan nyolc hónappal ezelőtt játszotta utolsó mérkőzését az Australian Openen. Néhány hónappal később bejelentette, hogy a szezon hátralévő részében nem lép pályára. Most egy laza és fitt Rafa beszélgetett Juanma Castañóval a Movistar Plus+ kamerái előtt. És utalt arra, hogy a fizikai állapotától függ, hogy 2024-ben abbahagyja-e a pályafutását...

Rafa kiemelte, hogy az elmúlt hónapokban különböző fázisokon ment keresztül.

„Legutóbb, amikor a nyilvánosság előtt beszéltem, még nem tudtam, hogy műtétre van szükségem. Valójában másfél évvel ezelőtt már problémáim voltak, amikor Indian Wellsben Alcaraz ellen játszva megsérült a bordám, bár közben nyertem még egy Roland Garrost. Néha az eredmények teszik ki a mindennapokat.”

Bár úgy gondolta, ha pihen, akkor rendbe jöhet a sérülése, végül a műtét volt az egyetlen megoldás.

„A psoas mellett csípőműtétem is volt. Bonyolult néhány hónap áll mögöttem. A családommal voltam, és élveztem ezt az időt, nyaraltam - sok időt töltöttem a tengeren, vitorlázással -, és nemrég újra munkába álltam. Szükségem volt arra, hogy kikapcsolódjak.”

A fájdalom nem múlt el "de most már kezelhető. Vannak időszakok, amikor a lábam nem hagy nyugodtan élni, nehezen megyek le még a lépcsőn is. Ha fáj, nehéz boldognak lenni, megváltoztatja a jellememet.” A jövőre nézve nincs "terve", csak "az az illúziója, hogy visszajön és ismét versenyképes lesz. De az álom nem az, hogy megnyeri a Grand Slamet, az egy kicsit messze van a kora és a fizikai állapota miatt. „Nehéz bizonyos dolgokat elvárni, de ha visszatérek, majd meglátjuk, hogy milyen leszek”. Rafa elmondta, hogy más teniszezőkhöz hasonlóan ő sem néz sok teniszt, amikor nem játszik. „Keveset nézek teniszt, csak a kikapcsolódás miatt. Láttam a wimbledoni és a US Open döntőjét, de ha teniszt nézek, nem szakadok ki teljesen. Nem nézőként figyelem, hanem elemzem a dolgokat….”



Fotó: Isaac Buj/Europa Press via Getty Images



Jelenlegi állapota lehetővé teszi számára, hogy kinyisson egy ajtót: „Azt mondtam, hogy valószínűleg 2024 lesz az utolsó évem. Ehhez tartom magam, de nem tudom 100%-ig megerősíteni. Jó esély van rá, hogy az lesz, mert tudom, hogy milyen állapotban van a testem, de hogy négy hónap múlva hogy leszek, azt nem tudom. 2024-ben még nem tudom, mit fogok csinálni, mert minden megváltozik, amint új céljaim lesznek. Ha nem gyógyulok meg, az egy dolog, de ha tudok olyan szinten versenyezni, ami izgat, akkor… Remélem, november közepére már tudom, hogy fizikailag hogy állok. Ezeket a határidőket tűztük ki magunk elé.”

Valójában a 2024-es naptár az állapotától függ: „Az olimpiai játékokon jó lenne ott lenni, ha készen állok rá. De óvatos vagyok. Ha tényleg úgy érzem, hogy van esélyem a Roland Garroson nyerni, akkor meg kell terveznem a dolgokat, és ki kell választanom az ütemtervet. Ha nem vagyok rá képes, akkor talán egy szentimentális búcsúturnéra is vállalkozhatok. De ezekre a dolgokra még nincs válaszom. Jelenleg heti három nap 40 percet edzek, és sokat vagyok a konditeremben. Az lenne az ideális, ha minél több versenyez indulhatnék, főleg azokon, amiket a legjobban szeretek. Még nem gondolkodtam azon, hol akarom lejátszani az utolsó meccsem. Azt sem tudom, mikor lesz. Mi van, ha kiderül, hogy jó állapotba tudok kerülni és folytatni akarom? Napról napra élek, megpróbálom megadni magamnak a döntési lehetőséget. Dolgozom, aztán majd meglátjuk. A fejem a fizikai állapotomtól függ.”

„Nem érzek semmit, amikor látom, hogy Djokovic nyer. Ha szerettem volna is a történelem legjobb Grand Slam-teniszezője lenni, ilyen a sport. De ez nem megszállottság, nem frusztrál, hogy valaki jobb nálam. Úgy gondolom, hogy a lehetőségeimhez mérten mindent megtettem, hogy a lehető legjobban menjenek a dolgok. Hiszem, hogy Djokovic számára frusztrációt jelentett volna, ha nem éri el, és talán ezért is sikerült neki. Maximumra vitte az ambíciót. Én is ambiciózus voltam, de olyan egészséges állapotban, amely lehetővé tette, hogy tisztán lássam a dolgokat, és ne legyek dühös, amikor a pályán nem mentek jól a dolgok.”

A sérüléseiről így nyilatkozott: „Sok mindent megváltoztatnék az életemben és a karrieremben. Rossz döntéseket hoztam, amikor a fizikumom védelméről volt szó. Fiatalabb koromban is ezt tettem, de évekig az egyik legjobb játékos voltam a pályán. Djokovic jobban teljesített, mert a játékmódja lehetővé tette, hogy többet játsszon, mint én. De tévedtem, mert azt hittem, hogy a jó dötnéseket hozok.”

Carlos Alcarazról úgy véli, hogy "nem szabad elhamarkodottan ítélkezni róla. Sok minden történhet egy sportoló karrierjében. „Nehéz tanácsot adni neki. Nagyon rossz vagyok ebben, mert többet tanultam példákból, mint szavakból. De ha mondanom kellene neki valamit, akkor csak annyit mondanék, hogy folyamatosan fejlődjön. Legalább legyen meg benne a lelkesedés, ami motiválja az embert”.



Fotó: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images



Rafa kiemeli, hogy jelenleg az edzései unalmasak, "pedig ez az, amit a legjobban élvezek. Úgy játszom, hogy nem mozgok a megszokott intenzitással, pedig a labda gyorsan megy. Visszafogom magam, bár van kedvem mozogni. Mindig is unatkoztam, amikor lábadoztam, de ez sosem vette el a koncentrációmat vagy a lelkesedésemet". Hangsúlyozza, hogy az, hogy újra golfozhat, segített neki, "mert szükségem van a versenyzésre". Hosszabb távú terveiről azt mondja, hogy nem aggódik, mert "vannak folyamatban lévő projektjeim, és úgy gondolom, hogy a dolgok természetesen fognak alakulni. Ha ma búcsút mondanék a tenisznek, akkor is lenne mit csinálnom. Az Akadémia fontos projekt számomra. Nem hiszem, hogy főállású edző leszek, de talán valamikor mégis. Végül is teniszező vagyok, ami nagyon fontos az életemben”.

Castaño egyenesen megkérdezte tőle, hogy szeretne-e a Real Madrid elnöke lenni: „Nincs ilyen álmom, de igen, szeretnék. De jelenleg nincs mit mondanom, mert a lehető legjobb elnökünk van. Utána az élet sok fordulatot vesz, és meg kell fontolnod, hogy képes vagy-e bizonyos dolgokra. Nagyon jól kezdett a Real Madrid, de még nagyon az elején vagyunk. Vannak fontos sérültek, mint Courtois, Militao vagy Vinicius..... Olyan fantasztikus igazolásunk is lett, mint Bellingham, de még néhány csatár jól jönne. Én tárt karokkal fogadnám Mbappét. Ki ne szeretné őt? Nincs kötelezettsége, hogy jöjjön, amikor mi, szurkolók megkérjük. Ha jön, akkor hálás leszek, nem haragszom.”

Borítókép: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images