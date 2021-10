FRISSÍTÉS: 2021.10.06.



Péni István az M4 Sport szerda reggeli Sporthíradójában elmondta, a márciusi incidens után olyan forgatókönyv is volt, hogy 24 évesen visszavonul. „Amikor megkaptam az értesítést, és még nem tudtuk, hogy hogyan történt, csak azt, hogy én ezt nem követtem el, akkor volt bennem ilyen érzés. Úgy voltam vele, hogy ha ez velem megtörténhet, aki külön figyel arra, ne történhessen ilyen, ne kövessenek el ellene szabotázst, akkor mi értelme van egy esetleges eltiltás után visszatérni. Ha nem követtem el ezt, akkor minek tegyek bele még két évet, ha az eltiltás után ez újra megtörténhet” – fogalmazott.

A pozitív doppingeredmény után két hónapig nem edzett, és bár az Európa-bajnokságon felszabadultan versenyezve megvédte címét, az olimpiai szereplését szerinte biztosan befolyásolta a kihagyás. „Az Eb közvetlenül a felmentésem után volt, ez adott egy olyan lelki pluszt, ami kicsit megkülönböztette ezt a versenyt egy szokásos Európa-bajnokságtól. Nem is tudtam rá készülni, ettől a teher is más volt, valamint bennem volt az az érzés, hogy végre lőhetek.”

A 2024-es olimpián kimondott célja az aranyérem megszerzése, szerinte a hároméves felkészülési idő éppen elegendő. „Ha jó versenyem lesz Párizsban, akkor döntős vagyok. Ha nagyon jó, akkor pontszerző vagyok, ha kiváló, akkor érmet szerzek és abban benne van az arany is”.





Eredeti cikk: 2021.06.27.



Március elején az egész országot, de még a világ egy nagy részét is bejárta a hír, a magyar sportlövők nem álltak ki az indiai világkupa döntőjében, mivel Pekler Zalán és Péni István nem szeretett volna egy csapatban szerepelni a bipodot használó Sidi Péterrel. A történetből akkor hatalmas botrány kerekedett, de a feketeleves csak ezt követően jött. Áprilisban Péni értesítést kapott, hogy doppingmintája pozitív lett. A sportlövő nyomozásba kezdett, majd a szállodától kikért felvételek alapján megállapították, hogy Sidi Péter illetéktelenül behatolt a szobájába. Pénit az ellene elkövetett szabotázsra hivatkozva felmentették, míg Sidit másodfokon két évre eltiltották. A sajtóban megjelent nyilatkozatokból ekkor már egyértelművé vált, a konkrét eset csak a jéghegy csúcsa volt a két sportoló közt húzódó, évek óta tartó feszültségnek. Péni István több helyen elmondta, hogy évek óta zaklatások érik társától, a Friderikusz Podcast 9. részében pedig több, mint egy órán keresztül nyíltan mesélt az indiai esetről és az őt ért támadásokról.



Péni elsőként felvázolta, hogy a visszalépés Pekler Zalán ötlete volt és nem az ő fejéből pattant ki, de hozzátette azt is, eredetileg nem nevezték magukat a versenyszámban.



„A regisztrációs szobában a verseny előtt le kellett adnunk, hogy melyik számokban veszünk részt. Ekkor öten voltunk jelen és öten együttesen kihúztuk, hogy a csapatversenyben nem veszünk részt. Utólag derült ki, hogy másnap Sidi Péter bement ebbe a regisztrációs szobába és átmódosította a nevezésünket. Csinált egy új dokumentumot, amit a magyar csapat hivatalos személyeként írt alá.”



Nemcsak az ominózus esetről mesélt Péni, hanem azt is felvázolta, édesapja miért kísérte el őt a verseny helyszínére.



„Minden versenyre elkísér valaki. Ha a szakmai edzőm nem tud eljönni, akkor édesapám szokott ott lenni. Pont az ismert okok miatt nagyon fontos, hogy valaki engem védjen. Ismert okok alatt a Sidi Péter részéről érkező zaklatásokat értem.”



Hozzátette a sportújságírók nagy része tudott az őt érő zaklatásokról és többször próbálták őt rávenni a nyilatkozatra, ő azonban nem akarta lejáratni sporttársát. Azt is kifejtette, akiknek jelezte az eseteket, azt tanácsolták neki, legyen ő az okosabb és kerülje el társát.



Ezt követően kitért a doppingügyére is. Elmesélte, hogy elsőként magát hibáztatta, amikor kiderült, hogy tiltott szert találtak a szervezetében. Kifejtette két héttel az indiai világverseny előtt már átesett egy doppingvizsgálaton, ami szerint „tiszta volt”.

Azt is hosszan ecsetelte, szinte mániákusan figyel a dolgaira. A napi tevékenységeiről részletes naplót vezet, és semmibe nem eszik, vagy iszik bele, amiről nem tudja honnan származik.



„Csak bontatlan üdítőbe iszok bele, amikor egy bontott üdítőt egy pillanatra szem előtt vesztek, azonnal kidobom a kukába és nem iszok bele, mert nem éri meg.”

Az ominózus D-vitaminról elmondta, hogy már korábban is feltűnt neki az opálos színe, és amikor felmerült benne, hogy valaki beletehetett valamit a szerbe, akkor a Testnevelési Egyetem segítségét kérte a bevizsgálásban. Továbbá azt is kifejtette, nemcsak ő, hanem csapattársai nagy része is megvolt győződve arról, szabotázs történt.



Arról, hogy a szállodai felvételeket miként szerezte meg, nem árult el sokat, a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva, azt viszont részletesen elemezte, mit érzett akkor, mikor meglátta társát a felvételen.



„Amikor először megláttam egyből felrohant a pulzusom. Amikor azt láttam, hogy odalépett a szobámhoz és berakta a kártyát az ajtóba, 180-ra ment fel a vérnyomásom és szívroham közeli állapotba kerültem.”



Az adás hátralevő részében az őt ért egyéb támadásokba is részletesen beavatta a hallgatókat. Elmondta, hogy amikor Komáromban edzettek, Sidi többször elzárta a találatjelző táblákat, tönkretette a fűtési rendszert, de olyan is akadt, hogy a lőtér parancsnokával ordított, miért engedi be az ellenséget.



Ezt követően Friderikusz részére átnyújtott egy levelet, ami egy olyan üzenetet tartalmazott, amit a riói olimpián kapott ismeretlen címről.



„Besültél légpuskával fiacskám? Ne aggódj, holnap még szarabb leszel. Figyelni foglak és minden hibánál jót fogok röhögni a nagyképű nyilatkozataidon. Szedd a cuccodat te kis turista, aztán gyere haza. Kapsz egy felmosórongyot aztán jöhetsz felnyalni a körletet. Beállítom az órát a kezdésre, hogy nehogy lemaradjak a bénázásodról te ki p*cs” – állt az említett e-mailban.



Péni aztán azt is elmondta, úgy gondolja, féltékenység áll az ügy hátterében.



„Ő nem tudta azt elviselni, hogy esetleg bennem van olyan potenciál, hogy én nagyobb lehetek egyszer, mint ő valaha.”



A sértett sportlövő kifejtette nem ő volt az első, akivel Sidinek konfliktusa volt, de senki nem mert szólni. Elmondta, hogy szerinte az érintettek nem mindig kezelték jól a helyzetet, ugyanakkor a szövetség legutolsó megnyilvánulásáért nagyon hálás.

Végezetül kifejtette, hogy soha többet nem szeretne egy pályára lépni Sidivel, és reméli, hogy felszabadultan még jobb eredményekre lesz majd képes.



„Én már nem versenyeznék vele soha többet. Korábban éreztem dühöt és éreztem haragot is. Most nagyon nehéz hova tenni, hogy mit érzek. Valamilyen szinten, már a sajnálat is felmerül, mert nagyon rossz lehet így élni.”



„Nagyon remélem, hogy egy időszakot lezárunk és ez a hátizsák lekerül rólam. Most már van is egy olyan érzésem amikor lemegyek a lőtérre, hogy végre versenypályán vagyok és nem egy háborús csatatéren.”

Borítókép: hunshooting.com