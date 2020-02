Ötven ország 309 játékosa, köztük 19 magyar szerepel a kedden kezdődő budapesti asztalitenisz World Tour-versenyen a BOK Csarnokban.

Az esemény hétfői sajtótájékoztatóján Nátrán Roland, a magyar szövetség elnöke emlékeztetett, hogy 2013 óta minden évben házigazdái a rangos sorozat egyik viadalának, amelyen kettős a céljuk.



"Egyrészt szeretnénk, ha a sportolóink sikereket érnének el, másrészt rendezőként is megmérettetünk. Az előkészületek alapján úgy gondolom, minden adott ahhoz, hogy mindenki, versenyző, vezető és szurkoló jól érezze magát" - fogalmazott.



Nátrán Roland az MTI kérdésére elmondta, hogy a sportági nagyhatalom kínai válogatott ezúttal nem jön el a magyar fővárosba, az együttes a németországi WT-versenyről - vélhetően a koronavírus-járvány miatt - nem utazott haza, hanem Katarban készül, s majd a Katar Openen folytatja felkészülését a március végi, puszani világbajnokságra.



(Kép: Facebook/Magyar Asztalitenisz Szövetség)



"Itt lesznek viszont a japánok, akik az elmúlt években hazájuk bajnoksága miatt nem tudtak indulni, a februári időpont azonban kedvez nekik" - tette hozzá.



A 170 ezer dollár összdíjazású viadalon öt számban, férfi és női egyesben, valamint férfi, női és vegyes párosban rendeznek mérkőzéseket. Hazai részről a negyedik kiemelt Ecseki Nándor, Szudi Ádám duó, valamint az ötödikként rangsorolt Madarász Dóra, Pergel Szandra és a Szudi, Pergel kettős a 16-os főtáblán kezd, míg egyesben Madarász és Majoros lesz tagja a 32-es elitmezőnynek. A versenyen összesen 8 nő és 11 férfi képviseli a magyar színeket.



Bátorfi Zoltán, az olimpiai induló női válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, fontos állomás ez az ötkarikás felkészülésben, s reméli, az éljátékosok teljesítményén meglátszik majd, hogy felszabadultak a kvótaszerzés terhe alól. A fiatalok pedig játéklehetőséghez juthatnak Budapesten - tette hozzá.



A férfiakat irányító Aranyosi Péter emlékeztetett, hogy tavaly a Szudi, Pergel duó döntőt játszhatott ugyanitt, s ő most is reménykedik az érmes szereplésben.



Madarász Dóra azt mondta, úgy érzi, tartja jó formáját a januári, gondomari olimpiai selejtező óta, s izgatottan várja a rajtot. Ő és Majoros Bence is azt a célt tűzte ki maga elé, hogy mérkőzést nyerjen a főtáblán.



A vasárnapig tartó torna első két napján a selejtezőket rendezik, a főtáblás küzdelmek csütörtökön rajtolnak. Jegyek a helyszínen kaphatók.

Borítókép: moatsz.hu/