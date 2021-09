Pontos és gazdaságos olimpiát ígér a 2028-as Los Angeles-i játékok szervezőbizottságának az új elnöke.

A héten kinevezett Kathy Carter hangsúlyozta, hogy az "építésmentes" seregszemlén mindenekelőtt a már meglévő sportlétesítményeket fogják hasznosítani, a várható költségvetés pedig 6,9 milliárd dollár lesz.

