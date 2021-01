Doppingvádak nyomán négy évre szóló eltiltás fenyegeti a 110 méteres gátfutás orosz világbajnokát, Szergej Subenkovot, aki ugyanakkor rágalmakat emleget.

Nemzetközi, benne orosz médiajelentések szerint a 30 éves atléta pozitív tesztet szolgáltatott, mintájában az elemzéskor a tiltott szerek közé tartozó vizelethajtó nyomaira bukkantak. A furoszemid amellett alkalmas más doppingszerek használatának elleplezésére is.



Az esetről írva az insidethegames.biz kiemelte, hogy ha igazolódik a vád, az újabb "súlyos csapás lesz az orosz sportra, amely arra törekszik, hogy rehabilitálja magát a világ szemében".



Az utóbbi évek ismétlődő doppingbotrányai után decemberben két esztendőre a világversenyektől, így a tokiói nyári és a pekingi téli olimpiától is eltiltott Oroszországnak Subenkov a kevés kivételek egyikeként számon tartott olyan élsportolója, akinek - semleges színekben - eddig engedélyezték az indulást a nemzetközi viadalokon.



Subenkov - aki a 2015-ös pekingi világbajnokságon nyert aranyérmet, 2017-ben és 2019-ben pedig vb-másodikként végzett 110 méter gáton, s két Európa-bajnoki címe is van - csütörtökön Instagram-oldalán provokációról írt és rágalomnak nevezte a doppingvádat.

