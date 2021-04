Mint ahogy arról korábban beszámoltunk hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója.

Tájfutásban 1964 és 1977 között 14 egyéni bajnoki, 9 váltó és 11 csapat bajnoki címet szerzett, összesen 34-szeres tájfutó magyar bajnok. Sífutásban a Vasas SC versenyzőjeként hatszoros magyar bajnok. 1960-ban fordult érdeklődése a tájfutás felé, 1969-ben igazolt a Budapesti Spartacushoz.



Első nem skandináv futóként győzött 1972-ben Csehszlovákiában a tájfutó világbajnokságon, továbbá 1976-ban Svédországban a tájfutó versenyen. 1978-ban maratoni futásban világbajnoki ezüstérmet szerzett.



Ő volt az első nő Európában, aki három órán belül futotta le a maratoni távot.





Monspart Sarolta hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.

Fotó: olimpia.hu



Az Országos Egészségfejlesztési Intézetben dolgozott, egyebek mellett a Johan Béla Népegészségügyi Programban vett részt, az Avon országos női mozgásprogram szakmai vezetője, továbbá 2004 októberéig a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány elnöke volt.

2012-ben a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökévé választották, dolgozott az Országos Egészségfejlesztési Intézetben. Ezalatt pedig mindvégig a futás, a szabadidősport, az egészséges életmód és a mozgás lelkes támogatója, mondhatni nagykövete volt, és a legtöbben talán ezt az arcát ismerték az elmúlt évtizedekben.







Munkásságának utolsó nagy elismerése volt, amikor a tavalyi évben a Nemzet Sportolójának választották.



Kullancs okozta, maradandó állapotot eredményező enkefalitisz ellenére haláláig aktív életet élt.

Optimizmusát, életkedvét, visszaadja az, ahogy a súlyos eset után nyilatkozott.



„Nem ez a döntő. Sokan elmondják, mennyit imádkoztak értem 1978-ban, amikor egy hétig mentem a halál felé. Két erdészbácsi meghalt mellettem az intenzív kórteremben. Valószínűleg az én élsportoló szervezetem sokkal jobban tudott regenerálódni. Nem élek vissza a betegségemmel, de élek vele. Elmondom, hogy tessék itt vagyok, sánta vagyok, mégis tartom magam. És ha a szkeptikusok még azt is látják, hogy a nagy fenekű Mariska néni gyalogol velem, akkor ők is könnyebben elindulnak.”

Fia, Feledy Botond közösségi oldalára az alábbi posztot tette ki.



"Saci ma reggelre befutott az utolsó célegyenesen. Óriásit küzdött az elmúlt években, sokan láttátok, támogattátok, nagyon köszönöm. Azt hiszem, Ő is azt mondaná, hogy fussunk tovább. Lélekben vele, ha a Margit-szigeten vagy a Normafán tesztek egy kört, vagy a versenyeken a befutó szakaszon, a nyugati teri felüljárón, ahol mindenkinek szurkolt. Mindig. Unokáiban ott duzzad az ereje, sose felejtünk el, Ti is mosolyogjtatok egyet a kedvéért, a következő bemelegítés közben, ahogy Ő is mindig bohóckodott velünk, veletek.

Draga Anyukám, hála, béke és köszönet Neked."





Forrás: hegyvidék.hu, wikipédia, vasassc.hu

Borítókép: olimpia.hu