Liu Shaolin Sándor és öccse, Liu Shaoang is mindhárom távon továbbjutott a pénteki selejtezőből a rövidpályás-gyorskorcsolyázók hollandiai Dordrechtben zajló világbajnokságán.

A váltóval olimpiai bajnok testvérpár mindhárom számban magabiztosan versenyzett, továbbjutásuk nem forgott veszélyben. A 25 éves Liu Shaolin 500 és 1000 méteren futamgyőztesként, míg a leghosszabb, 1500 méteres távon másodikként lépett tovább. A 22 esztendős Liu Shaoang pedig 1000 és 1500 méteren nyerte meg a futamát és 500-on kellett megelégednie a második továbbjutó pozícióval.



A nők délelőtti selejtezőjében Jászapáti Petra szintén hibátlanul zárt, míg Kónya Zsófia 500 méteren jutott tovább, a másik két távon kiesett.





Jászapáti Petra is mindhárom számában továbbjutott.

Jászapáti, aki a januári Európa-bajnokságot koronavírus-fertőzése miatt kihagyta, a leghosszabb, 1500 méteres számban futamgyőztesként, míg 500 és 1000 méteren másodikként lépett a következő körbe.



A vb-ken egyéniben először induló Kónyát 1500 méteren szabálytalanság miatt kizárták, így a rangsoroló futamokban sem lesz érdekelt, míg a legrövidebb versenyben futamában harmadikként célba érve, időeredményének köszönhetően lett negyeddöntős.



A középső távon utolsóként futott be az olimpiai bajnokokat, a holland Suzanne Schultingot és az olasz Arianna Fontanát is felvonultató ötösében, így esélye sem volt a továbbjutásra.

Szombaton az 500 és az 1500 méter küzdelmeit, valamint a váltók elődöntőit bonyolítják le, vasárnap pedig az 1000 méter, a 3000 méteres szuperdöntő és a staféták fináléi szerepelnek a programban.

