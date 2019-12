A Magyar Antidopping Csoport (MACS) valamennyi tokiói olimpiai szereplésre esélyes magyar sportolót a nemzetközi elvárásoknak megfelelően ellenőriz - jelentette ki a MACS vezetője hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.

Tiszeker Ágnes elmondta, hogy idén és várhatóan 2020-ban, a tokiói ötkarikás játékok évében is a magyar állam megrendelésében 1500 mintavételre kerül sor.



A MACS első embere kiemelte, hogy a doppingminták tíz évre növelt tárolása megteremtette az újravizsgálatok lehetőségét, aminek nyomán jelentősen emelkedett a pozitív esetek száma. A 2008-as, pekingi olimpia mintáinak újraelemzése befejeződött, de a 2012-es, londoni és a 2016-os, riói nyári játékokon levett minták analízise még tart és folyamatosan zajlik - fűzte hozzá. Ezzel összefüggésben "szomorú helyzetnek" nevezte azt, hogy az olimpiai minták közül 1100-nak az újravizsgálatából eddig közel 180 új pozitív eset származott, s több mint 80 olimpiai érmet vontak vissza, illetve osztottak ki újra.



Tiszeker Ágnes kitért a nemzetközi doppingellenes programban használt új fejlesztésekre is, külön kiemelve a "száraz vércsepp technikát". Ez nem új analitikai módszer, hanem a vérminták gyors és olcsó szállítása, illetve tárolása, ami lehetővé teszi egyre több mintavétel lebonyolítását, illetve a vérminta-újravizsgálatok lehetőségének megsokszorozását. E technikát a tervek szerint Tokióban, ha kísérleti jelleggel is, de már használni fogják. A kötelező használat bevezetése a 2022-es, pekingi téli olimpiáig fog megtörténni.

