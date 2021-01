A PDC darts Világbajnokság első negyeddöntőjében a világranglistán 15. helyezett Krzysztof Ratajski meccselt a világranglistán 26. angol Stephen Buntinggel.

A brit versenyző végül 5-3-ra tudott nyerni, minden fontos mutatóban felülmúlva ellenfelét.

Stephen Bunting makes it to semi-finals of #PDCWorldChampionship! pic.twitter.com/sGOeftkjKK