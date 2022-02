A belvárosi Olimpia Parkban a Paralimpiai Bajnokok Falánál kedden délelőtt koszorúzással és mécsesgyújtással kezdődött meg a Magyar Parasport Napjának rendezvénysorozata.



Az eseményen Sárfalvi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy idén már ötödik alkalommal rendezik meg Magyar Parasport Napját.

"Azokra emlékezünk most, akik egykor nagyon sokat tettek a magyar parasportért és nélkülük nem ünnepelhetnénk most ezt a napot" - mondta.

Hozzátette: a sport ugyanolyan fontos az épek és a fogyatékkal élők számára, de évtizedekkel ezelőtt senki sem gondolta volna, hogy a magyar parasport az elmúlt öt-hat évben ekkora szintet lép és a parasportolók mára megbecsült tagjaivá válnak a magyar sporttársadalomnak.



Fábián László, az Olimpiai Bajnokok Klubjának elnöke szerint nagyszerű dolog, hogy ma már egyenlőként kezelik az ép és a parasportolókat, akiknek közös a céljuk, boldognak lenni. Ebben pedig a sport rengeteget segíthet. Gratulált a sportolóknak, akik rengeteg erőfeszítést tesznek azoknak az eredményeknek az elérésért, amelyekkel példát tudnak mutatni másoknak.







Becsey János, a Magyar Paralimpiai Bajnokok Klubjának elnöke arról beszélt, hogy bár öt év egy ember életében még csak a gyermekkort jelenti, a társadalmi szemléletformálásban ennyi idő alatt sok szép eredményt lehetett elérni. Szerinte fantasztikus, hogy ezen a napon a magyar paralimpiai mozgalomra figyelnek kicsik és nagyok. A tokiói magyar paralimpiai sikerek hatására egyre több fogyatékkal élő gyermekhez jutott el a hívó szó: gyertek sportolni!



Balogh-Madár Emese alpolgármester felidézte, hogy az V. kerületi önkormányzat 2014-ben az olimpia gondolat jegyében újította fel a parkot, mert nagyon fontosnak tartotta, hogy emléket állítson azoknak a sportolóknak, akikre büszke lehet mindenki. Hozzátette: a kerületben rengeteg olyan fejlesztés valósult meg, amely az egészség megőrzésére és a rendszeres testmozgásra fókuszál. Ezekben pedig kiemelt figyelmet fordítanak a fogyatékkal élőkre is.



Böröcz László, a kerület fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a parkban 2016-ban állították fel a Magyar Olimpiai és Paralimpiai Bajnokok Falát, amelyre valamennyi aranyérmes nevét felvésték. Hangsúlyozta: a magyar parasportolók a világjárvány okozta rendkívüli körülmények között is helyt álltak, hiszen 16 éremmel tértek haza Tokióból és hét új név került fel a bajnokok falára.



A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar sport rengeteget fejlődött az elmúlt tíz évben. Hozzáfűzte: "elkötelezettek vagyunk, abban, hogy következő évtizedben is folytassuk a tömeg- és a versenysport körülményeinek javítását, a sportolóink és a parasportolóink támogatását és a sport nemzeti gondolat erősítését".



Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke a tokiói sikereket elért versenyzőket a parasport aranycsapatának nevezte, majd bejelentette, hogy a Nemzeti Örökség Intézete védetté nyilvánította Tauber Zoltán, az első magyar paralimpiai bajnok Farkasréti Temetőben található sírhelyét, ami azt jelenti, hogy annak karbantartásáról ezentúl a magyar állam gondoskodik.







Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: a Magyar Parasport Napjának mottója az lehetne, hogy mindig több van, ami összeköt bennünket, mint ami szétválaszt.



Emlékeztetett rá, a magyar Parlament 2017-ben ellenszavazat nélkül döntött arról, hogy február 22. legyen a magyar parasport szimbolikus napja. Kitért arra is, hogy ezen a napon a diákok óvodáktól az egyetemekig foglalkoznak a fogyatékos sporttal, ugyanakkor fontos megemlékezni azokról is, akik megteremtették a magyar parasport alapjait.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



A beszédek után a jelenlévők koszorúkat és mécseseseket helyeztek el a Magyar Paralimpiai Bajnokok Falánál. Az eseményen jelen volt még Sákovicsné Dömölky Lídia, valamint a Magyar Parasport Napjának két nagykövete, a paralimpiai bajnok Ekler Luca és a vb-bronzérmes gátfutó, Baji Balázs.

Borítókép: hparalimpia.hu