Tizenöt nappal a tokiói ötkarikás játékok kezdete előtt megérkezett Japánba Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke.

A 67 esztendős német sportvezető szállodájában három napot karanténban tölt, mielőtt ellátogat többek között az olimpiai faluba, valamint személyes és online megbeszéléseket folytat a szervezőkkel.



A japán kormány eközben negyven napra rendkívüli állapotot hirdet meg a fővárosba július 12-étől augusztus 22-éig. A világjárvány kezdete óta Tokióban negyedszer vezetnek be rendkívüli állapotot, ezúttal azért, mert a városban továbbra is emelkedik a fertőzöttek száma, terjed az indiai eredetű delta vírusmutáció, és közben a nyári időszak miatt a lakosság is egyre tevékenyebb.

Az olimpia megrendezését a helyi egészségügyi szakértők és polgárok zöme ellenzi. Korábban az olimpia szervezői azt mondták: nem zárják ki, hogy rendkívüli állapot bevezetése esetén a helyi lakosokat sem engedik be a sporteseményekre.



A szervezőbizottság, a kormány, a tokiói városvezetés, a Nemzetközi Olimpiai és Paralimpiai Bizottság - médiainformációk szerint - ötoldalú megbeszélés keretében csütörtökön dönt arról: tovább korlátozzák-e a nézők beengedését, és részben zárt kapussá nyilvánítják-e az olimpiát, illetve a paralimpiát.



A hírek alapján a megnyitóra és a versenyek egy részére egyáltalán nem engednek majd be nézőket. Korábbi döntések alapján külföldi szurkolók nem lehetnek ott a tokiói lelátókon, és japánok is csak erősen korlátozott számban.

A pandémia miatt tavalyról idénre halasztott tokiói olimpia július 23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart. A játékokon 176 magyar sportoló vesz részt. A paralimpia augusztus 25-én kezdődik, a magyar paralimpiai csapatnak 37 kvótája van jelenleg.

Borítókép: Facebook.com/ Thomas Bach