Márton Anna és Pusztai Liza elődöntőbe jutott a Gerevich-Kovács-Kárpáti budapesti kard világkupa női versenyében.

Az egyéniben világbajnoki harmadik helyezett, Európa-bajnoki ezüstérmes Márton magabiztos győzelemmel kezdett Battai Sugár ellen, majd öt tussal verte a francia Malina Vongsavadyt. A harmadik fordulóban a dél-koreai Kim Dzsi Jonnal szemben nehezen lendült bele, az asszó elejét az ázsiai kardozó uralta.



Márton 7-6-nál vezetett először, utána viszont nagyon határozott akciókat mutatott be, és ellépett 13-6-ra. Kim innen még valamelyest fel tudott zárkózni, de a magyar kardozó továbbjutását nem veszélyeztette.



A biztos éremért Olga Nyikitinával kellett megküzdenie, de igazából nem volt nehéz dolga, csak az asszó eleje volt szoros, 4-4 után Márton pontosan kivitelezett támadásokkal 12-4-re elhúzott, így esélye sem volt a győzelemre a csapatban világ- és Európa-bajnok orosznak.



Az egyéniben Eb-bronzérmes Pusztai, aki kiemeltként Mártonhoz hasonlóan a pénteki selejtezőben még nem vívott, a francia Faustine Clapier-t és a német Anna Limbachot is magabiztosan verte, és önbizalommal telve kezdte asszóját az egyéniben kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok Mariel Zagunis ellen is.



A 36 éves amerikait szinte állva hagyta, 7-1-ig nagyon gyorsan és könnyedén adta a tusokat. Rutinos ellenfele azonban magára talált, Pusztai pedig elbizonytalanodott, így fordult a kocka, és 12-14-nél a magyar kardozó került nagyon nehéz helyzetbe. Innen is vissza tudott azonban kapaszkodni, és végül kiharcolta a negyeddöntőbe kerülést.



Ott Szofja Pozdnyakova, a 2018-as év egyéni világbajnoka várt rá. Ütközetük az elején hasonlóan alakult a másik magyar-orosz párharchoz, 3-3 után Pusztai akciói voltak pontosabbak. Olyan komoly előnyt, mint Márton, azonban nem tudott kiharcolni, de vezetését végig megőrizve három tussal nyert. A fináléért válogatottbeli társával vív majd 17 órától.



A 186 fős mezőnyben 13 hazai vívó indult, közülük hét léphetett pástra a főtáblán, amelyen Katona Renáta két, Pohl-Mikulik Júlia pedig egy mérkőzést nyert. Battai, valamint a hozzá hasonlóan junior korú Szűcs Luca és Keszei Kira az első asszójában vereséget szenvedett.

Eredmények:



a 64 között:

Pusztai Liza-Faustine Clapier (francia) 15-7

Márton Anna-Battai Sugár 15-4

Katona Renáta - Anne-Elisabeth Stone (amerikai) 15-14

Pohl-Mikulik Júlia - Kamali Thompson (amerikai) 15-12

Bianca Pascu (román)-Szűcs Luca 15-14

Anna Bashta (azeri)-Keszei Kira 15-4



a 32 között:

Pusztai-Anna Limbach (német) 15-9

Márton-Malina Vongsavady (francia) 15-10

Katona-Julika Funke (német) 15-9

Olena Voronyina (ukrán) - Pohl-Mikulik 15-9



a 16 között:

Pusztai-Mariel Zagunis (amerikai) 15-14

Márton-Kim Dzsi Jon (dél-koreai) 15-12

Cecilia Berder (francia)-Katona 15-12



a negyeddöntőben:

Pusztai-Szofja Pozdnyakova (orosz) 15-12

Márton-Olga Nyikitina (orosz) 15-7

Berder - Sao Ja-csi (kínai) 15-11

Jun Dzsi Szu (dél-koreai)-Sara Balzer (francia) 15-14

A férfiak 13 órától vívnak, a négyes döntők 17 órakor kezdődnek. Vasárnap a női és férfi csapatversenyt bonyolítják le ugyancsak a BOK Csarnokban.



Csapatban a magyar férfiválogatott már kivívta az olimpiai részvétel jogát, így egyéniben is pástra léphet majd a japán fővárosban három magyar férfi kardozó. A nők számára viszont komoly tétje van a budapesti versenynek: jelenleg kijutást érő helyen állnak a magyarok, de az ukránokat maguk mögött kell tartaniuk a tokiói részvételért.



A budapesti vk - amely egy év szünet után az első megmérettetés a nemzetközi mezőny számára - a fegyvernem utolsó olimpiai kvalifikációs világkupaversenye.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor