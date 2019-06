A cseh Alois Kankovsky nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny harmadik versenynapjának második félszakaszát, míg összetettben továbbra is a lett Krists Neilands áll az élen.

Péntek délután a Tiszafüred és Hajdúszoboszló közötti 69 kilométeres - sík, mindössze 178 méter szintkülönbségű - etap várt a mezőnyre, amely délelőtt már teljesített egy 115 kilométeres távot. Ezen Lovassy Krisztián diadalmaskodott, ám ő újabb támadást nem tervezett, és ebben hozzá csatlakozott Dina Márton is. A Kometa magyar bringása az MTI-nek a tiszafüredi ebéd közben elmondta: nagy valószínűséggel nem engednek el szökést az igen rövid távon, ám ha mégis, a próbálkozóknak csekély esélyük lesz hazaérni.

A szakasznak 32 fokban vágott neki a 113 versenyző, és az első néhány kilométert sikertelen szökések jellemezték, aztán egy szlovák versenyző, Ján Andrej Cully (Dukla Banska Bystrica) és az összetett utolsó helyén álló Vas Balázs el tudott tekerni a mezőnytől. A rövid etap egyetlen gyorsasági részhajráját a Kilenclyukú hídon jelölték ki, ezen Vas második lett, míg a mezőny elején Fetter Erik megszerezte a harmadik helyet és az ezzel járó egy másodperc időjóváírást. A Hortobágyon - 12 kilométer szökés után - beérték a magyar válogatott színeiben versenyző Vast, épp amikor az út mentén két lovas betyár vágtatott a mezőny mellett.

Cully tovább haladt a kezdődő esőben, az őt másfél perc lemaradással üldöző mezőny élén pedig a fehér trikós Dina Márton csapata, a Kometa, illetve a címvédő olasz Manuel Bellettit segítő Androni Giocattoli-Sidermec haladt. Az utolsó húsz kilométerre fordulva Valter Attila együttese, a CCC Development Team is beállt vezetni a már száraz időben, s 34 kilométernyi szökés után be is fogták Cullyt.

A mezőny az Androni és a CCC vezetésével kezdte meg a két, egyenként 4,5 kilométeres kört a fürdővárosban, a végén pedig - a várakozásoknak megfelelően - mezőnyhajrá döntött a szakaszgyőzelemről, melyben az Elkov-Author cseh versenyzője, Kankovsky diadalmaskodott a holland Wouter Wippert és Belletti előtt.

Másfél kilométerrel a cél előtt négyen buktak, köztük Valter Attila és a magyar válogatott Karl Ádám.

A lett Krists Neilands megőrizte sárga trikóját, mivel a mezőnnyel együtt ért célba.





Eredmény, 3/b félszakasz:

Tiszafüred-Hajdúszoboszló, 69 km:

1. Alois Kankovsky (cseh, Elkov-Author) 1:28.04 óra

2. Wouter Wippert (holland, EvoPro Racing) azonos idővel

3. Manuel Belletti (olasz, Androni Giocattoli-Sidermec) a. i.





Korábban:

3/a félszakasz:

Kazincbarcika-Tiszafüred, 115 km:

1. Lovassy Krisztián (magyar válogatott) 2:33.21 óra

2. Stanislaw Aniolkowski (lengyel, CCC Development Team) azonos idővel

3. Gasper Katrasnik (szlovén, Adria Mobil) a. i.

4. Jakub Otruba (cseh, Elkov-Author) a. i.

...6. Karl Ádám (magyar válogatott) 4:04 perc hátrány

Szombaton a királyetap vár a 40. magyar körverseny mezőnyére: a Karcagról induló 138 kilométeres táv a Kékestetőn, hegyi befutóval ér véget. Vasárnap pedig a Kecskemét és SZékesfehérvár közötti 169 kilométeres szakasszál zárul a Tour de Hongrie.