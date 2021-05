Két teniszező, a férfiaknál a spanyol Rafael Nadal, a nőknél pedig a japán Oszaka Naomi nyerte a sportolói Oscar-díjnak is nevezett Laureus-díjat.

Oszaka először, Nadal 2011 után másodszor kapta meg a rangos elismerést az egyéni sportolók kategóriájában.



A csütörtökön Sevillában rendezett ünnepélyes díjátadón az év csapatának járó díjat a Bayern München labdarúgóegyüttese kapta, amely mind az öt megnyerhető trófeát elhódította tavaly.



Az év áttörését Patrick Mahomes, a Kansas City Chiefs amerikaifutball-csapatának Super Bowl-győztes irányítója hajtotta végre.



Mahomesé az év áttörése.

Fotó: Mark Brown/Getty Images

A tavalyi év visszatérése a kanadai hódeszkás Maxence Parrot nevéhez fűződik.

Az életműdíj ezúttal Billie Jean King 39-szeres Grand Slam-tornagyőztes amerikai teniszezőnek jutott.



Különdíjat kapott Mohamed Szalah, a Liverpool FC egyiptomi futballistája, aki hozzájárult egy iskola, egy kórház és egy mentőállomás felépítéséhez a szülővárosában, valamint a Kickformore elnevezésű, labdarúgással foglalkozó német szervezet, amely arra ösztönzi a résztvevőket, hogy pozitívan járuljanak hozzá a közösségeikhez.



Salaht is díjazták.

Fotó: Handout/Laureus via Getty Images

Az év sportpillanatának azt választották, amikor a Down-szindrómás amerikai Chris Nikic teljesített egy Ironman-versenyt.

.@ChrisNikic, YOU ARE AN IRONMAN!



Congratulations Chris on becoming the first person with Down syndrome to finish an IRONMAN. You have shattered barriers while proving without a doubt that Anything is Possible!



(1/3) pic.twitter.com/YMa1ix0DGH