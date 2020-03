A koronavírus-járvány terjedése hatással van többek között a sportlétesítmények és a doppinglaboratóriumok működésére, valamint a sportolók fizetésére.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által akkreditált laboratóriumok közül már tíz felfüggesztette vagy korlátozta tevékenységét a világjárvány miatt - közölte a WADA sajtószolgálata hétfőn.



Az összegzés szerint jelenleg nem tud teljes értékű munkát végezni a Los Angeles-i, a montreali, a Rio de Janeiró-i, a dohai, a barcelonai, a bukaresti, a londoni, a párizsi, a madridi és a római labor. A WADA hivatalos listáján 30 laboratórium szerepel, amelyek közül négy - a helsinki, az athéni, az új-delhi és a bangkoki - korábban felfüggesztette tevékenységét vagy ideiglenesen megfosztották az akkreditációtól, de nem a koronavírus terjedésével összefüggő okok miatt.



Rio de Janeiróban egyfajta egészségügyi központtá alakítják a Maracana Stadiont, amely otthont adott többek között az 1950-es és 2014-es labdarúgó-világbajnokság döntőjének.



A Flamengo - amely a Fluminensével közösen használja az arénát - vasárnap bejelentette, hogy a szövetségi állam és a város rendelkezésére bocsátja a világ egyik leghíresebb stadionját, továbbá a klub edzőközpontját is.



A brazil egyesületek közül a Botafogo, a Corinthians és a Santos is felajánlotta létesítményeit a hatóságoknak a járvány elleni küzdelemben. A Sao Pauló-i Pacaembu Stadionban már felállítottak 200 ágyat azzal a céllal, hogy tehermentesítsék a metropolisz kórházait.



A dél-amerikai országban több mint ezer fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig 25.



A spanyol futballbajnoki címvédő FC Barcelona játékosai beleegyeztek, hogy a szezon felfüggesztését kikényszerítő koronavírus-járvány, s az ebből fakadó jelentős bevételkiesés miatt a klubvezetés csökkentse a fizetésüket - írta az AS spanyol újság.



A Mundo Deportivo című lap már konkrétumokkal is szolgál az olasz labdarúgó-bajnokság éllovasánál, a címvédő Juventusnál hozott hasonló megszorító intézkedésekről írva. Az újság úgy tudja, hogy a torinói gárdánál 20-30 százalékkal vették vissza a futballisták fizetését, és példaként az együttes portugál ászát, Cristiano Ronaldót hozza fel, aki idényenként 30 millió eurót keres, de a mostani, futballmentes időkben várhatóan be kell érnie mintegy 10 millió euróval kevesebbel.



Kavaszumi Nahomi, a japán női labdarúgó-válogatott tagja bejelentette, hogy az eredeti tervekkel ellentétben nem vesz részt a tokiói olimpia fáklyaváltójában, mert fél attól, hogy megfertőződik a koronavírussal, vagy ő adja azt tovább másoknak, ha hazautazik az Egyesült Államokból.



Kavaszumi, aki nagyon népszerű a szigetországban, 2011-ben világbajnoki címhez segítette a nemzeti együttest, jelenleg a New Jersey-i Sky Blue FC játékosa.



"Azért hoztam meg ezt a döntést, hogy ne sodorjam bajba a csapatomat és a szurkolóimat" - írta hétfőn a Twitteren.

