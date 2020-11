Felnőtt magyar csúcsot is hozott a súlyemelők országos bajnoksága vasárnap Gyurkovics Ferenc jóvoltából.

A pécsiek 41 esztendősen is aktív versenyzője - a válogatott korábbi szövetségi kapitánya - a tatai edzőtáborban rendezett ob zárónapján a 109 kg-os kategóriában 161 kilós szakításával állított fel országos rekordot. Összetettben 341 kilóig jutott, amivel nyert is, pályafutása 13. országos bajnoki címét begyűjtve. Teljesítménye az összprodukciót a világcsúcshoz viszonyító számítás - az úgynevezett Robi pontok - alapján a férfiak abszolút sorrendjében a harmadik helyhez volt elegendő.



Gyurkovics előtt végzett az első napi sikerével ötödször ob-győztes kecskeméti Kmegy Máté, aki a 81 kilósoknál zárt az élen 308 kg-mal, a lista első helyére pedig a tokiói olimpiai indulásra esélyes ólomsúlyú Nagy Péter került. A 34 esztendős szegedi óriás vasárnapi fellépésén 380 kilogrammra volt képes összetettben, és magabiztosan lett magyar bajnok, rekordot jelentő módon megszakítás nélkül 16. alkalommal. Ezzel vezeti a hazai örökranglistát a bajnoki címek tekintetében.



"A mostani magyar bajnokságon a cél az volt, hogy megnyerjem, nem is az, hogy csúcsformában legyek. A 380 kiló, amit előre elterveztem, összejött" - fogalmazott Nagy az M1 aktuális csatornának. Hozzátette: még nem "emelte ki magát", ha meg lett volna szorongatva, tudott volna többet is emelni, és reméli, hogy a jövőben további sikerekkel toldja meg ezt a sorozatot.



"Kicsit beírtuk magunkat a történelemkönyvbe, tizenhat bajnoki cím zsinórban, már ezért is megérte. Hogy ezt apukaként élhettem át, az külön öröm" - fűzte hozzá, jelezve, négyhónapos kislánya is "követte" az ob online közvetítését.



Nagy Péter még harcban van az olimpiai kvalifikációért, mint mondta, a mostani eredmény nyomán sokkal jobban várja a következő évet, és a kvótaszerző Európa-bajnokságot.



A nőknél a tavaly 71 kg-ban első Mitykó Veronika bizonyult a legjobbnak ezúttal a 76 kilósok között, egyszersmind az abszolút sorrendben is az első helyen zárva. A békéscsabaiak 19 éves juniorja 195 kg-ot produkált összetettben, amely a legjobb eredmény volt a női mezőnyben. A pontversenyben második lett a BKV Előrében emelő, a 81 kg-ban bajnoki titulusát megőrző Szuromi Tímea, harmadikként pedig az 59 kilósok szombati versenyében nyertes Árva Cintia, a Kecskeméti TE 17 éves üdvöskéje végzett, aki immár háromszoros felnőttbajnoknak vallhatja magát.



A vasárnapi győztesek:

férfiak:

89 kg: Pece Mihály (BKV Előre) 272 kg (szakítás 132 kg, lökés 140 kg)

96 kg: Mészáros Mátyás (Vállalkozók SE) 268 (120, 148)

102 kg: Oláh László (Szolnoki MÁV) 290 (130, 160)

109 kg: Gyurkovics Ferenc (Pécsi SE) 341 (161 - országos csúcs, 180)

plusz 109 kg: Nagy Péter (Szegedi LSK) 380 (173, 207)



nők:

71 kg: Szalai Lili (Oroszlányiak VSK) 172 (77, 95)

76 kg: Mitykó Veronika (Békéscsabai SSZSE) 195 (92, 103)

81 kg: Szuromi Tímea (BKV Előre) 192 (85, 107)

87 kg: Boros Viktória (Haladás VSE) 192 (84, 108)

plusz 87 kg: Gyürüs Barbara (Haladás VSE) 189 (82, 107)

Kép: Paul Cunningham/Corbis via Getty Images