Helyi idő szerint vasárnap este kialudt a láng Tokióban, ezzel véget ért a XVI. paralimpia, a mozgássérült, látássérült és enyhe értelmi sérült sportolók legnagyobb sporteseménye.

A múlt kedden kezdődött viadalon, melyen a menekültek csapatával együtt 163 küldöttség rekordnak számító 4403 - 2550 férfi és 1853 női - sportolója versenyzett 22 sportágban, 38 magyar vett részt. A piros-fehér-zöld küldöttség hét aranyat, öt ezüstöt és négy bronzot szerzett, amivel 18. lett az éremtáblázaton.



Az Olimpiai Stadionban - ahogy korábban a versenyeket is - a koronavírus-járvány miatt üres lelátók előtt rendezték meg a záróünnepséget. Az este koncepciója a harmonikus kakofónia volt.

Az elképzelés szerint egy, a paralimpia által inspirált világot igyekeztek megjeleníteni, amelyben az elsőre annyira szembetűnő különbözőségek harmonikus és színes egészként jelennek meg, nem egyszínűen, hanem különbözőségükben ragyogva. Ami elsőre zűrzavarnak tűnik, az voltaképpen egy új harmónia születése.



A záróeseményen részt vevő sportolók, illetve hivatalos csapattagok - a szervezők tájékoztatása szerint mintegy kétezren - már jóval a kezdés előtt a küzdőtéren foglaltak helyet, a nagy színpad előtt. A nyitó jelenetek után felvonták a japán lobogót, felhangzott a japán himnusz, lejátszották a #WeThe15 kampány kisfilmjét, amely arra irányítja rá a figyelmet, hogy a föld lakosságának 15 százaléka valamilyen fogyatékossággal él.



