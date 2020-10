A legfrissebb felmérés szerint a japánok több mint a fele amellett van, hogy az ez évről a koronavírus-járvány miatt jövő nyárra halasztott tokiói olimpia és paralimpia eseményein csak korlátozott számban legyenek jelen nézők.

Ezt az álláspontot a július 3. és 13. között országszerte megkérdezett 1202, húszévesnél idősebb ember 58,5 százaléka vallja - derül ki a Central Research Services által készített és most közzétett tanulmányból, amelyet a Japan Times ismertetett.



A felmérés adatai szerint a japánok 15,6 százaléka azt szeretné, ha az ötkarikás játékokat egyáltalán nem tartanák meg. Tizenegy százalék gondolja úgy, hogy a tokiói olimpiát nézők nélkül kell megrendezni, és csak 7,2 százalék mondja azt, hogy nincs szükség korlátozásokra.



A kérdezz-felelek azt is kimutatta, hogy a válaszadók 62,4 százalékát izgatják valamilyen mértékben az ötkarikás játékok, a legjobban várt esemény pedig - a korábbi legfőbb kedvenc úszást is megelőzve: - a maratonfutás. Az atlétikai versenyek zárószámát - amelyet hagyományosan az olimpia utolsó napján rendeznek - a japánok nem a fővárosban, hanem az attól 800 kilométerre északra fekvő Szapporóban bonyolítják le, a tokiói hőségtől való félelem miatt.



A 2021-re halasztott, de elnevezését - Tokió 2020 - megőrző nyári olimpiára július 23. és augusztus 8. között kerül sor, a paralimpiát pedig augusztus 24. és szeptember 5. között tartják.

Borítókép: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images