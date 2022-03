Diplomaosztó, majd két győzelem a női kamionhúzók ligájában – nehezen indulhatott volna jobban Bordás Dorina éve. A 22 esztendős jászberényi sportolónő még csak óvatosan mer beszélni idénybeli céljairól, de mint mondja, mindent megtesz majd azért, hogy a következő fordulókra se essen vissza a teljesítménye.

„Nagyon jól alakult eddig. Két fordulón vagyunk túl, talán mondhatom, sikeresen zárult mindkettő” – nyilatkozta a Prémium Médiának Bordás Dorina, aki a CESA (Közép-Európai Erősember-szervezet) Kamionhúzó Ligájának első fordulójában Székesfehérváron nem talált legyőzőre a saját kategóriájában, majd a második fordulóban, Lepsényben sem akadt nála jobb. Pedig mint mondja, utóbbi állomás előtt aggódott kicsit a formája miatt.

„Olyan ugyanis még sosem volt, hogy én legyek a kategóriában a legkönnyebb. Most viszont így vágtam neki a versenynek. Emlékszem, amikor még csak ismerkedtem a kamionhúzással sokan mondták, hogy önmagában az ember súlya sokat nem számít. Eddig nem tudtak maradéktalanul meggyőzni, de azt hiszem, lassan be kell látnom, hogy igazuk volt. Nem tudnám megmondani, hogy a nyers erőm, vagy a technikám fejlődött-e többet az elmúlt időszakban, de szeretném hinni, hogy mind a kettő.”

Dorina 2020-ban indult először kamionhúzó-versenyen, akkor még csupán a verseny öröméért nevezett – ehhez képest rögvest aranyéremmel távozott. 2021-ben már jóval több állomáson vett részt, nem mellékesen a Prémium Média & Sport Management támogatottjai közé került, amely új távlatokat nyitott számára a CESA égisze alatt rendezett megmérettetéseken is.

A 2022-es év első hónapjaival pedig nemcsak a versenyeredményei miatt lehet elégedett.

„Továbbra sem végzek célzott edzéseket, a kamionhúzás miatt. Nem is hiszem, hogy erre lehetne specifikusan készülni, annyira rendhagyó eszközökre volna szükség. Ugyanakkor az erőemelés nagyon jó alapot adott hozzá. Ugyanazt az edzésmunkát végzem, mint korábban. Annyi a különbség, hogy idénre elterveztem, hogy többet dolgozok majd a teremben, amit eddig sikerül is tartani, van, hogy naponta kétszer is le tudok menni. Érzem is magamon, hogy kezdek megerősödni , főleg az előző év végéhez képest.”

Mindez minimum négy súlyzós és négy-öt kardió edzést jelent egy héten.

„Januárban volt a diplomaosztóm – árulja el a „titkot” a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) műszaki menedzserként végzett hallgatója, minek köszönhető, hogy jelenleg több időt tud a felkészülésre szánni.

"Egyelőre még az álláskeresés fázisában járok. Nagyon érdekel a marketing, a projektmenedzsment, sokféle pozícióban el tudnám képzelni magam. Több helyre jelentkeztem az elmúlt hetekben, meglátjuk, hogy alakul. A lényeg az volt, hogy addig is kihasználjam a felszabadult időt és megpróbáljam kihozni magamból a maximumot.”

S hogy mit jelentene a maximum?

„A kamionhúzóliga mindegyik fordulóján szeretnék elindulni, illetve az augusztusban kezdődő Strongwoman-kupasorozat is a terveim közt van. S akkor az erőemelésről még nem is beszéltünk. Van feladat és cél bőségesen.”

Adja magát a kérdés, ilyen idénykezdet után alább adná-e, mint a női kamionhúzóliga összetett aranyérme.

„Erre igyekeztem eddig még csak nem is gondolni. Örülök, hogy ilyen jól kezdődött a szezon, de sok van még hátra. Nyilván szeretném és mindent megteszek érte. De ez a többiektől is függ, kemény ellenfeleim vannak, de természetesen szeretnék a lehető legjobb helyen zárni idén” – tekintett előre Bordás Dorina.

