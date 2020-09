A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) azt javasolja, hogy a járványügyi készültség időszakában az iskolák a testnevelés órák keretében szervezzék meg a szeptember 25-i Európai Diáksport Napjához (ESSD) kapcsolódó programokat.

Az MDSZ szerdai közleménye szerint a szövetség abban bízik, hogy az iskolák többsége csatlakozik az Európai Diáksport Napjához, "felismerve, hogy a vírusfertőzés elleni védekezésben kiemelten fontos a rendszeres testmozgás."



Az MDSZ emlékeztet arra, hogy a diáksportnap másfél évtizedes múlttal rendelkezik Magyarországon, és az MDSZ ötletéből európai kezdeményezéssé váló ESSD-re is már több mint öt éve kerül sor. Az Európai Diáksport Napjára regisztráló iskolák hagyományosan azt vállalják, hogy az eseményhez kapcsolódóan 120 perces mozgás- és sportprogramot szerveznek a tanulóknak. Az idén azonban a koronavírus-járvány miatt más a cél, mert a mostani tanévre az emberi erőforrások minisztere témanappá nyilvánította szeptember 25-ét, így lehetővé vált, hogy az iskolák a tantervben előírt, a témával összefüggő tanítási órákat a témanapon szervezzék meg.



"Idén az MDSZ lehetőséget ad arra is, hogy az iskolák ne csak szeptember 25-én, hanem az Európai Sporthét (szeptember 23-30.) bármelyik napján zajló testnevelés órákkal is regisztrálhassanak, támogatva a tanulók immunrendszerének erősítését, amelynek a pandémia miatt most nagyobb a jelentősége, mint valaha" - írta közleményében az MDSZ, hozzátéve, hogy az órák biztonságos lebonyolításához az elmúlt hetekben közzétett iránymutatásokkal nyújtanak segítséget.



Az MDSZ - az elmúlt két évhez hasonlóan - az idén is díjazza a diáksportnapon leginkább aktív és kreatív iskolákat, köszönhetően az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága támogatásának.



"Ezúttal a szabadtéri mozgás, az utcai sportok fontosságát kiemelve egy másik jeles nappal kötöttük össze az ESSD jutalmazási rendszerét: az idén először rendezzük meg ugyanis hazánkban az Open Streets Day programokat, amelyen arra biztatjuk a tanulókat és iskoláikat, hogy szeptember 20-án, vagy annak környékén keressenek lakókörnyezetükben szabadtéri lehetőséget a testmozgásra, és ott szervezzenek maguknak sportprogramot" - idézte a közlemény Balogh Gábor MDSZ-elnököt.



Az MDSZ tájékoztatása szerint az első 100 iskola, amely október 22-ig mind az Open Streets Day sporteseményéről, mind pedig az ESSD aktivitásáról beküldi a beszámolóját, 60 ezer forint értékű labdacsomag jutalomban részesül, az első 400 iskola pedig, amely az ESSD alkalmából megvalósított programjáról szóló beszámolóját feltölti, 20 ezer forint értékű labdacsomagot kap. A beszámolókat a határidőig beküldő iskolák között egy Teqball Lite asztalt sorsolnak ki.

