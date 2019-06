hazai szövetség az érmek számára vonatkozó konkrét elvárást nem fogalmazott meg a magyar vívó-válogatottal szemben a jövő heti, düsseldorfi Európa-bajnokságra, a tavalyi egy dobogós helyezésnél azonban vélhetően jobb szereplésben bízik.

A júliusi, budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokság "Kind of Magic" című kampányfilmjének múlt csütörtöki bemutatóján Csampa Zsolt elnök azt mondta, nem raknak plusz terhet a versenyzőkre konkrét elvárások megfogalmazásával, de nyilván tudják ők is, mennyire fontos a jó szereplés az olimpiai kvalifikáció szempontjából.

Kiemelte, hogy a sportágban rendkívül sűrű időszak következik, és szeretnék, ha már az Eb-n is jól teljesítene a magyar csapat. Az esélyek latolgatása elől kitért, ugyanakkor a férfi kard-, a férfi párbajtőr- és a női kardcsapatot markánsnak és egységesnek nevezte.

Egy éve, Újvidéken a válogatott egyetlen érmét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású kardválogatott harcolta ki, amely nagyszerű vívással győzött. Magyar csapat ebben a fegyvernemben 27 év szünet után végzett az élen kontinensviadalon.

Jobbról: Kovács Bence, takarásában Gémesi Csanád, Szilágyi Áron, Decsi András.

Fotó: hunfencing.hu



Ez a négyes később vb-bronzot is begyűjtött, majd a világkupa-sorozatban is bizonyította, hogy stabilan a közvetlen élmezőnyhöz tartozik. Idén egyéniben elsősorban a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi gyűjtögette az érmeket, női kardban pedig Pusztai Liza és Márton Anna állhatott vk-dobogóra, de a csapatnak is összejött egy bravúros ezüst.

Pusztai Liza

Fotó: hunfencing.hu

Márton Anna

Fotó: hunfencing.hu



Míg e két szakágban elég egyértelmű, hogy kik alkotják a válogatottat, addig férfi párbajtőrben a bőség zavarával küzdött a szakmai vezetés, mivel a szezon során több nagyszerű egyéni eredmény született. A válogatott összeállítását így komoly vita előzte meg.

A női párbajtőrözők helyzetét nehezíti, hogy az olimpiai bajnok Szász-Kovács Emese augusztusra várja első gyermekét, így ő nem állhat a csapat rendelkezésére. Női tőrben és férfi tőrben az olimpiai szereplés kiharcolására az eddigi eredmények alapján elsősorban egyéniben van esély.

A hétfőtől szombatig tartó, düsseldorfi Európa-bajnokság az egyéves kvalifikáció része, emiatt különösen fontos, hogy milyen eredmények születnek. Azokban a szakágakban, amelyekben összejönne a csapatkvalifikáció, a tokiói nyári játékokon garantált lenne a három hely egyéniben, ellenkező esetben viszont legfeljebb egy vívó léphet majd pástra szakáganként.

Az erőviszonyokat jól érzékelteti a világranglistás helyezés. A férfi kardozók a harmadik, a férfi párbajtőrözők a hatodik, a női kardozók pedig a nyolcadik helyen állnak, a másik három szakág tízen kívül van. Az olimpiára a kvalifikációs rangsor első négy csapata automatikusan kijut, további négy pedig regionális eloszlás szerint ugyancsak a ranglistáról.