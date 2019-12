Kilencvenhat versenyző indul a ma kezdődő PDC-dartsvilágbajnokságon.

Ahogy az lenni szokott, fantasztikus hangulat várható a londoni Alexandra Palace-ban. Michel Van Gerwen a címvédő, és rajta kívül még négy korábbi világbajnok is versenybe száll a legrangosabb darts esemény bajnoki címéért.



Egy legendának ez lesz az utolsó fellépése, hiszen Raymon Van Barneveld korábban már bejelentette, hogy a torna után visszavonul.

Barneveld látványos bevonulása:

Raymond van Barneveld's INCREDIBLE Rotterdam Walk-On Watch as Raymond van Barneveld is given a heroes welcome at the first ever Premier League in Rotterdam. A truly incredible moment that makes the hairs stand up on the back of your neck - WHAT AN ATMOSPHERE!



A szakértők véleménye megoszlik, hogy ki nyerhet idén. Vannak kihívói bőven a címvédőnek, gondoljunk csak Gerwyn Pricera vagy Gary Andersonra.

Reméljük, hogy még idén is láthatunk ilyen 9 nyilas megoldásokat MVG-től, ugyanis ez a beceneve az aktuális világbajnoknak.

17 PERFECT DARTS! | Michael van Gerwen throws 17 perfect darts! Watch Michael van Gerwen almost throw back-to-back nine-darters at the 2013 World Darts Championship against James Wade. (30th December, 2012) SUBSCRIBE for exclusive interviews, features and funnies from the best darts players on the planet!



A szurkolók is minden évben kitesznek magukért. Szokás ilyenkor a leglátványosabb, figyelemfelkeltő ruhák viselete.

fotó: Paul Harding/Getty Images

A szervezők is megtesznek mindent, hogy tovább népszerűsítsék a sportágat. Most ezzel a vicces videóval jelentkeztek, hogy tudassák, kezdődik a 2020-as PDC-dartsvilágbajnokság.

Tűpontosak és poén királyok.

Better Than Love Actually - PDC Christmas Advert 2019 We've got something much better than watching Love Actually (AGAIN!) this Christmas! Tune in to the 2019/20 William Hill World Darts Championship from December 13th Watch the hilarious outtakes here: https://www.youtube.com/watch?v=_tgc76NaLgs

Borítókép:Paul Harding/Getty Images