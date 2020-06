Jövő hétvégén hosszú idő után újra jelentős tömegsport-rendezvényre kerül sor Magyarországon: Orfűn a Spartan akadályfutó-versenysorozat idei első állomását rendezik meg.

A szervezők szerdai tájékoztatása szerint a kétnapos eseményre közel négyezren regisztráltak, a gyermekfutamoknak pedig már most ötszáz indulója van.



Sisak Zsófia versenyigazgató elmondta, a pandémiás helyzet óta Európában ez lesz az első Spartan-rendezvény, a versenyzők biztonsága érdekében különleges óvintézkedések mellett valósulhat meg az esemény. Egy hagyományos viadalt általában egész napos fesztivál és kísérő családi programok jellemeznek, erre azonban ezúttal nem lesz lehetőség, ugyanis a versenyközpontba kizárólag a versenyzők - gyermekek esetén egy kísérő - léphetnek be. Ott, illetve a pályán több ponton kézfertőtlenítő állomásokat létesítenek. Ezúttal nem lesz olyan akadály, ahol a futóknak a fejüket a vízbe kell meríteniük. Közel fele annyi embert indítanak majd óránként a futamokban, mint korábban, ezzel is elkerülve, hogy a pályán, illetve az akadályoknál nagyobb tömeg alakuljon ki, emellett pedig táblákkal hívják fel a sportolók figyelmét a másfél méteres távolságtartásra.



Az orfűi verseny első napján a Beast távon (21 km) indulhatnak a versenyzők, vasárnap pedig a Sprintet (5+ km) rendezik meg, és mindkét nap lesznek gyermekversenyek is.

Kép: Facebook/Spartan Race Hungary