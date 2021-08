Jakub Gluszak szövetségi kapitány elsősorban elővigyázatosságból nevezett a megszokott négy helyett öt nyitásfogadót a magyar szempontból jövő pénteken rajtoló női röplabda Európa-bajnokságra.

A lengyel szakember az MTI-nek azt mondta, az ütőjátékosok nagyjából azonos szintet képviselnek és mindegyikük nagyszerűen dolgozott a felkészülés alatt, így az a döntés született, hogy mindannyiukra számítanak a tornán.

"Sokat elemeztük a különböző játékhelyzeteket, ráadásul a felkészülési mérkőzéseken is folyamatosan forgattuk a játékosokat. A szakmai stábbal közösen úgy határoztunk, hogy ez a legjobb megoldás, mert könnyen elképzelhető, hogy az Eb-n is szükség lesz mindenkire" - mondta a kapitány.

A tréner hozzátette, az is befolyásolta a döntését, hogy az átló Németh Anett hosszú kihagyás után most tér vissza - a selejtezőkön Pallag Ágnes játszott azon a poszton -, és bár Vezsenyi Adrienn is bevethető, nem tudja, Németh hogyan "éli majd túl" a sorozatterhelést, így az öt ütőjátékos nevezésével minden eshetőségre igyekeztek felkészülni. A múlt heti, szombathelyi Savaria Kupára utalva elmondta, azt még teljes mértékben a felkészülés jegyében vívták, a mérkőzések reggelén is komoly terhelést kaptak a játékosok, az eredmény ugyanis mellékes volt.

"Elsősorban arra voltam kíváncsi, visszaköszön-e a pályán a játékrendszer, amit július óta gyakorlunk, illetve hogy a kritikus pillanatokban hogyan reagálunk. A torna után kezdődött el a formaidőzítés, a cél, hogy már a szlovákok elleni nyitómeccsre a lehető legjobb állapotba kerüljünk" - fogalmazott Gluszak.

Hozzátette, ennek érdekében a nemzeti csapat már kedd reggel elutazik a csoportmeccseknek otthont adó Zadarba (Zára), hogy a játékosok minél inkább átérezzék az Eb-hangulatot, és a lehető legtöbb idejük legyen "belakni" a mérkőzéseknek otthont adó csarnokot. A magyarok a jövő szerdán rajtoló kontinenstornán először jövő pénteken, a szlovákok ellen lépnek pályára, majd sorrendben a svájciakkal és az olaszokkal, egy szünnap után pedig a házigazda horvátokkal, végül a fehéroroszokkal találkoznak. A csoportokból az első négy kerül a nyolcaddöntőbe, továbbjutás esetén a magyarok Belgrádban folytatják szereplésüket a szeptember 4-ig tartó viadalon.

A magyar női válogatott Eb-kerete:

centerek:

Gyimes Zsófia (UTE), Papp Orsolya (Vasas Óbuda), Pekárik Eszter (Békéscsaba)

feladók:

Bagyinka Fanni (UTE), Király-Tálas Zsuzsanna (Vasas Óbuda)

feladóátlók:

Németh Anett (SC Potsdam, német), Vezsenyi Adrienn (Vasas Óbuda)

liberók:

Juhár Dalma (Vasas Óbuda), Tóth Fruzsina (Fatum Nyíregyháza)

ütők:

Kiss Gréta (Szent Benedek RA), Pallag Ágnes (VfB Suhl, német), Szakmáry Gréta (Aydin Büyüksehir Belediyespor, török), Szűcs Kinga (klub nélküli), Török Kata (Vasas Óbuda)

