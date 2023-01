A 33 esztendős walesi sportoló közösségi oldalán jelentette be, hogy indul a kaliforniai AT&T Pebble Beach Pro-Am elnevezésű, egyaránt 156 profit és amatőrt felvonultató tornán.

Bale utolsó futballklubja a Los Angeles FC volt, ezt megelőzően a Southamptont, a Tottenham Hotspurt és a Real Madridot erősítette, ahová 2013-ban a világ legdrágább futballistájaként igazolt. A spanyol fővárosban töltött utolsó éveiben többször érte kritika Bale hozzáállását a labdarúgáshoz, illetve vált ismertté a golf iránti szenvedélye. 2019 novemberében - a magyar válogatott legyőzését követően - válogatott csapattársaival egy olyan walesi zászlóval ünnepelték, hogy kijutottak az Európa-bajnokságra, amelyen a "Wales. Golf. Madrid. Ebben a sorrendben" felirat szerepelt.

A támadó a Real Madriddal öt Bajnokok Ligája-siker mellett háromszor nyert bajnokságot, egyszer Király Kupát, egyszer spanyol Szuperkupát, a klubvilágbajnoki címet és az európai Szuperkupát egyformán háromszor hódította el.

A walesi válogatottban - amelynek 2021-től volt a kapitánya - 2006-os bemutatkozása óta 111-szer lépett pályára és 41 gólt szerzett, a csapattal két Európa-bajnokság mellett a tavalyi világbajnokságon is szerepelt, a 2016-os kontinensviadalon pedig az elődöntőig menetelt.

Gareth Bale has announced he'll take place in his first professional golf tournament in the PGA Tour next month pic.twitter.com/ZpZsn4x86m