Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edző-menedzsere szerint a mostani férfi váltó minden téren készen állt a B döntőre a pekingi téli olimpián, amelyen összesítésben a hatodik helyen zárt.

"Ez a váltó fizikailag és mentálisan is más volt, mint amelyik az elődöntőben futott. Ma tudtuk azt a taktikát alkalmazni, amit megszoktunk. Pár nappal korábban nem. Az egy más csapat volt, és ezért kellett módosítani az alaptaktikánkon. Akkor változtattuk, mert azt éreztük, szükség van rá. Nem biztos, hogy jól döntöttünk, de akkor hátrányokat kellett ledolgoznunk, ma már nem. Így Liu Shaolinnak most volt esélye a végén előzni, és ezt meg is tette. Az elődöntőben szerettünk volna egy olyan taktikát, hogy a végére maradjon ereje" - mondta Bánhidi Ákos az MTI-nek.

Liu Shaoang - az első magyar egyéni téli olimpiai bajnok - jelezte: kicsit fájt a szíve, hogy a csapat nem jutott A döntőbe, mert szeretett volna Pekingben minden számban finalista lenni.

"Ez így jött össze, szerettünk volna szépen búcsúzni a B döntő megnyerésével. De így sem vagyunk szomorúak, három érmet is szereztünk, ez minden idők legjobb olimpiai szereplése" - mondta az 500 méteren arany-, 1000 méteren és a vegyesváltóval bronzérmes Liu Shaoang. "Nagyon elfáradtam, és nagyon büszke vagyok erre a váltószereplésre is."

Bátyja, Liu Shaolin Sándor szerint szerdán nagyon jól mentek.

"Sajnálom, hogy így megyek haza. Sokkal több van bennem, mint amilyen eredményekkel visszautazom" - jegyezte meg az FTC sportolója.

Krueger John-Henry úgy vélte, több volt ebben a csapatban, mint a hatodik hely, az elődöntős rossz váltás megpecsételte, hogy nem tudtak a zárónapon az érmekért harcolni.

"Jó lett volna ebben a számban is esélyt teremteni a címvédésre, de ez egy más olimpia volt. Az elődöntő is más volt, ez is, ez a fajta váltás, amit ma csináltunk, sokkal jobban fekszik nekünk. Bence bebizonyította, hogy értékes embere a váltónak" - tette hozzá az amerikai születésű versenyző.

Nógrádi Bence elmondta, az elődöntő után próbálta nem magát hibáztatni, és ebben a többiek is segítették.

"Ez a jobb felállás, amit ma csináltunk. Ez van a lábakban. Sokkal jobb is volt." - fogalmazott.

Jászapáti Petrát a záró 1500 méter elődöntőjében kizárták, előtte a vegyesváltóval harmadik volt, 500-on hetedik és 1000-en nyolcadik.

"Persze, jó lett volna megint egy számjegyű eredményt elérnem, de nagyon nehéz futamom volt. Próbáltam előzni, mert minimum a harmadik helyre fel kellett jönnöm. Volt egy lehetőség, ütköztünk. Megadták kizárásnak, ezt el kell fogadnom. Amúgy mindegyik olimpiai futásomra büszke vagyok" - mondta a szegedi gyorskorcsolyázó.

A válogatott helyi idő szerint péntek hajnalban utazik haza, és közép-európai idő szerint péntek reggel ér Budapestre.

A magyarok minden idők legsikeresebb téli olimpiáján három érmet is szereztek: Liu Shaoang 500 méteren győzött - ezzel ő lett az első magyar egyéni téli olimpiai bajnok -, 1000 méteren harmadikként zárt, akárcsak a vegyesváltó. Ezen kívül 1500 méteren Liu Shaoang negyedik, bátyja, Liu Shaolin Sándor pedig hatodik volt.

