Fucsovics Márton vasárnapi maratoni meccsének egyetlen szépséghibája volt: a közel 4 órás csata végén ő gratulált az ellenfelének. Eredetileg fél órával a mérkőzés után már a sajtószobában lett volna jelenése, de csak egy hír jött helyette, orvosi kezelésre szorul és hétfő délutánig biztosan nem tud a média rendelkezésére állni. Hétfőn aztán visszatért a Roland Garrosra. Először az orvoshoz ment ellenőrzésre, aztán tudtunk leülni és beszélgetni.

A legfontosabb kérdés, hogy van?

Nem aludtam jól az éjszaka, de most már sokkal jobban. Tegnap este nagyon rosszul éreztem magam a meccs után. Már szombat este fájt a torkom, a fejem, nem éreztem olyan erősnek magam. Bevettem gyógyszert, azt hittem, jobban leszek. Kicsit jobban is lettem, de úgy mentem fel a pályára, hogy nem voltam száz százalékos. Nagyon akartam játszani. Meg akartam verni Schwartzmant. A körülményekhez képest elég jó meccset játszottunk.

A pályán azért ebből nem sok minden látszott…

Igen, vitt az adrenalin előre, nyerni akartam. Éreztem, hogy van esélyem, jól játszottam, jól ütöttem a labdát.

fotó: Facebook

A szurkolók nagyon élvezték a közel négyórás ütközetet, rengeteg fordulatot hozott az összecsapás és nagyon színvonalas, minőségi teniszt, amit az igényes francia publikum láthatóan értékelt. Mire emlékszik ebből, mi volt a párbaj kulcsa?

Talán az, hogy a harmadik szettet elveszítettem rövidítésben. Előbb visszajöttem 1:5-ről, 5:5-re, elmentünk 7:7-ig, talán, ha lett volna egy játszmalabdám, és meg tudom valahogy nyerni azt a szettet, akkor másképp alakulhatott volna.





Aludt már egyet a történtekre. Félretéve az egészségügyi kihívásokat, visszagondolva a meccsre, mivel elégedett?

Összességében elégedett vagyok a játékommal. Schwartzman nagyon jó játékos, nagyon nehéz ellene játszani. Tavaly negyeddöntős volt itt. Igazi salakpályás játékos, én meg nem nagyon szeretek ilyen játékosok ellen játszani. Stabil, mindent elér, de tud agresszívan is teniszezni. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a 7:6-ra elveszített szett után nem törtem össze és a negyediket brékhátrányból, 1:2-ről meg tudtam fordítani és nem az történt, hogy a negyedik szettben teljesen összeomlottam, hanem még meg tudtam nyerni.

fotó: Facebook

Utána kezdte érezni igazán a betegséget, a fáradtságot? Kiürült a tank?

Kicsit az egész meccsen éreztem, hogy nem vagyok száz százalékos, nem teljesen tiszta a fejem. De, az adrenalin végig vitt előre, át tudtam lendülni a holtpontokon, éreztem, van esélyem, jól ütöm a labdát. Teltházas meccset játszottunk, egy élmény volt játszani, nem akartam feladni.

Az, hogy mindketten tízszer nyerték el a másik adogatását mivel magyarázható? Schwartzman azt mondta, nagyon nehéz volt ilyen körülmények között szerválni, hol esett és nagyon lassú volt a pálya.

Ez is igaz, de én is egy nagyon jó ritörnöző vagyok és Schwartzman is az egyik legjobb ritörnöző az ATP Touron, ezért is volt annyi brék.

Diego Schwartzman

(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

A hangján azért még érezni, hogy nem száz százalékos. A párosokra ez mit jelenthet?

Nagyon szeretnék játszani, azért vagyok itt. Későbbi kezdést kértem a versenyirodán, szerdán, vagy csütörtökön kell legközelebb pályára lépnem, addigra remélem, rendbe jövök.

Az egyéniben befejeződött a tavaszi salakos szezon, amit már az új edzővel, Olivier Taumával csinált végig. Értékelné az eddigi közös munkát?

Jól halad a munka, jól érzem magam a pályán, jól játszom, jól ütöm a labdát, pozitív vagyok. Szeretek Olival dolgozni. Gyakorlunk egy-két új dolgot, ami nem megy egyik napról a másikra. Ilyen, hogy többször üssek fonák egyenest, hatékonyabb legyen az első adogatásom és kicsit agresszívabban teniszezzek. Lehet, hogy bejön egy-két vereség, de azért dolgozunk, mert abban bízunk, hogy hosszútávon ez kifizetődő lesz.





Általában elég gyorsan képes túllépni egy vereségen. Ez a mostani mennyire fáj?

Ez a vereség egyáltalán nem fáj, lejöttem a pályáról és összeestem az öltözőben, 39 fokos lázam volt és csak arra gondoltam, hogy valahogy túléljem. A mérkőzés előtt nem fordult meg a fejemben, hogy ne álljak ki, de amikor összeestem az öltözőben és ott feküdtem forró testtel, akkor azt gondoltam, nem kellett volna vállalnom ezt a meccset.