A nyolcaddöntőbe jutásért rendezett szerda déli mérkőzésen az Andrejszki Dóra, Juhász Pálma duó két szettben maradt alul az Ajla Behram, Amanda Girdo párossal szemben.



Imre László szövetségi kapitány előzőleg az erőviszonyokat illetően a női, illetve a később szereplő férfi párossal kapcsolatban is azt mondta, nem a magyar kettős az esélyes, mert a svédek a nemzetközi élmezőnybe tartoznak, a férfi duó német ellenfelének pedig nagyon stabil a játéka.



A női meccsen a magyarok minden pontért megküzdve megnehezítették riválisuk dolgát. Fedett pályán, 33 fokban zajlott az összecsapás, melyen a svédek az első szettet 38, a másodikat 27 perc alatt nyerték meg. Az elsőben két brékkel 5-2-re elhúztak a skandinávok, majd sikerült a magyaroknak is elvenniük ellenfelük szervajátékát, de egyenlíteni nem tudtak. A másodikban már több volt a hiba a magyarok játékában, ebben a szettben csak két gémet hoztak, mert a svédek több fontos pontot nyertek meg.



"Igazából az ellenfeleink voltak papíron esélyesebbek, de úgy mentünk fel a pályára, hogy bármi lehet és természetesen nyerni akartunk" - nyilatkozott az MTI-nek Andrejszki Dóra. A játék képével elégedett volt, és külön kiemelte, hogy társa "extrán játszott".



Juhász Pálma is dicsérte partnerét, hozzátéve, hogy "kicsit kemény magával szemben".



"Ilyenkor az ember hajlamos inkább a hibákra emlékezni, mint a jó ütésekre. Fantasztikus élmény volt, tök jó, hogy itt lehettünk, el is fáradtunk, de minden jó volt" - foglalta össze érzéseit.



Eredmény:

női páros, a nyolcaddöntőbe jutásért:

Ajla Behram, Amanda Girdo (svéd)-Andrejszki Dóra, Juhász Pálma 6:4, 6:2

később:

férfi páros, a nyolcaddöntőbe jutásért:

Szakács Olivér, Urvölgyi Marcell-Johannes Lindmeyer, Matthias Wunner (német) 16.00 körül

A szervezők négy pályát - két nyitottat és két fedettet - alakítottak ki a KSOS Sport Centrumban, Krakkó egyik iskolai sportközpontjában. A férfi és női, valamint vegyes páros 32-es táblájának küzdelmei itt zajlanak szerdától, a végjátékra - az elődöntőkre és az éremosztó mérkőzésekre - viszont már a város történelmi központjában, a főtéren kerül majd sor, ahol több mint hétszáz érdeklődő követheti a helyszínen az eseményeket szombaton és vasárnap.



A padel fiatal, dinamikusan fejlődő sportág. Egy mexikói üzletember ötlete alapján alakult ki 1969-ben, a tenisz és a fallabda ötvözete, a pontozás a tenisz szabályai szerint történik. A sportág rendkívül népszerű Spanyolországban, illetve a latin-amerikai országokban, elsősorban Argentínában. A nemzetközi szövetségét 1991-ben alapították.

Borítókép: MTI/Koszticsák Szilárd