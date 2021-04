A koronavírus-járvány miatt a Koreai NDK sportolói nem vesznek részt a nyári, tokiói olimpián.

Ezt a honlapján tudatta az ország sportügyekért felelős szervezete, miután a helyi ötkarikás bizottság március 25-én videokonferencia keretében egyeztetett sportvezetőkkel és más illetékesekkel.



A döntést azért hozták meg, hogy "megvédjék versenyzőiket a világméretű egészségügyi válságtól, amelyet a Covid-19 okozott".

#UPDATES At a meeting the North's Olympic Committee "decided not to participate in the 32nd Olympic Games in order to protect players from the world public health crisis caused by COVID-19", the North Korea's sports ministry news service says pic.twitter.com/xFTy4naO0N