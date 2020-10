A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) elvette Fehéroroszországtól a 2022-es sakkolimpia rendezési jogát.

Az insidethegames.biz beszámolója szerint a FIDE a pénzügyi kötelezettségek megsértése miatt fosztotta meg Minszket a sportági csúcsversenytől, s ezzel együtt a világszövetség kongresszusának házigazda tisztétől is.

Részletekkel nem szolgált ugyan a döntést ismertetve Alekszandr Martinov, a FIDE jogi tanácsadója, de szavai szerint "meglehetősen jelentős szabálysértések" történtek. "A FIDE több hónapon át jóhiszeműen folytatott tárgyalásokat, de ezek sajnos nem jártak sikerrel" - fogalmazott.



A chess.com szakmai honlap úgy tudja, hogy Fehéroroszország a sakkolimpiával kapcsolatos kötelező előlegek befizetésével maradt adósa a nemzetközi szövetségnek. Emellett nyilván szerepet játszott a rendezői jog elvételében az a tény, hogy Fehéroroszország jelentős belpolitikai válságot él át, s folytatódnak a kormányellenes tüntetések, amelyeket a csalást emlegető ellenzék robbantott ki, miután az országot 1994 óta irányító Aljakszandr Lukasenka elnök az augusztus 9-i választások nyomán hivatalban maradt. Az ellenzéki megmozdulásokat támogatásáról biztosította a fehérorosz sakkszövetség elnöke, Anasztaszija Szorokina, aki a FIDE alelnöke, amellett egyik aláírója annak a nyílt levélnek, amelyet az ország számos kiemelkedő sportolója és sportvezetője tett közzé, új választások kiírását szorgalmazva.



A FIDE most újra megnyitotta a pályázati eljárást a 2022-es kongresszusra és sakkolimpiára, amellett házigazdát keres a koronavírus-járvány miatt 2021 áprilisára halasztott női világkupának is.



A 2024-es sakkolimpiának várhatóan Budapest ad otthont, mivel a FIDE decemberi online kongresszusán a magyar fővárost fogja javasolni helyszínnek.

Borítókép: openchess.by