A brit lóversenyhivatal arra kötelezte a „Jungle Bunny”, az az „Dzsungel nyuszi” nevezetű ló tulajdonosait, hogy változtassák meg az állat nevét, miután egyes szurkolók „rasszistának” találták.



A ló, amely a híres „Bungle Inthejungle” versenyló leszármazottja, meglepetésre a hatodik helyet szerezte meg szombaton a wolverhamptoni versenypályán. Azonban a verseny végén egy egészen különös dolog robbantotta fel az internetet.



A közösségi médiában megjelent beszélgetésekből arra lehet következtetni, hogy a „dzsungel nyuszi” kifejezés faji szempontból érzéketlen, ugyanis egyesek szerint ez egyfajta utalás, és sértő a feketékre nézve.

A ló nevét a "Jungle Bells"-re változtatták.



Emma Evans, a ló kiképzőjének, David Evans-nek a felesége elárulta, hogy a „Jungle Bunny” névhez az unokájuk kedvenc videójátéka adta az ihletet, valamint a származására való utalás.



"David lányától kaptuk a lovat, és van egy Jungle Bunny Run nevezetű számítógépes játék. Csak gondoltuk ez remek választás lesz. Fogalmunk sem volt arról, hogy ez sértő lehet bárkire is nézve." - nyilatkozta a Daily Mailnek.



A közösségi médiában azonban a rajongók többsége nem ért egyet a döntéssel, és azt sem érti, hogy mi a probléma. Sokan felvetették, hogy a ló neve körüli felhajtás csak egy újabb példa arra, hogy a „felébredt” társadalmi igazságosság aktivistái konfrontációkat keresnek.

Mindazonáltal a BHA bejelentette, hogy felülvizsgálják azt a folyamatot, amelyben a neveket jóváhagyják.



"Nem toleráljuk a rasszizmust, legyen az szándékos vagy véletlen." - mondta a brit lóversenyhivatal szóvivője. "Tettünk lépéseket annak érdekében, hogy a lovat azonnali hatállyal átnevezzék. Most már Jungle Bells-nek hívják az állatot."

A négy éve döntős Cleveland Indians baseballcsapata a napokban jelentette be, hogy a rasszizmus miatt nevet változtat. Júliusban pedig az amerikaifutballban (NFL) az 1932-ben alapított Washington Redskins az Egyesült Államokban kirobbant tüntetéssorozat miatt döntött a névváltás mellett, mert a Rézbőrűek elnevezés sokak szerint sértő az őslakos indiánokra nézve.



Az azonban elképesztő, hogy manapság már egy lónak sem lehet akármilyen neve, de jobban belegondolva, ez csupán vihar egy teáscsészében.

