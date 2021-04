Életének 57. évében csütörtökön este elhunyt Igaly Diána olimpiai, világ- és Európa-bajnok koronglövő, a Magyar Sportlövő Szövetség alelnöke.

A kiváló skeetlövő koronavírus-fertőzés okozta betegség miatt került kórházba. Halálának hírét Sinka László, a magyar szövetség főtitkára erősítette meg pénteken reggel az MTI-nek. Igaly Diána a magyar sportlövészet egyik legnagyobb alakja, női skeetben mindent megnyert, amit lehetett. Olimpián 2004-ben, világbajnokságon 1998-ban és 2002-ben, Európa-bajnokságon pedig 1989-ben diadalmaskodott egyéniben. A szakág ötkarikás debütálásán, a 2000-es sydneyi játékokon bronzérmet szerzett, összességében a felnőttek között vb-n 11, Eb-n pedig 13 alkalommal állt dobogóra.

Az MSSZ közleményében jelezte, hogy az év sportlövőjének ötször megválasztott, 2019-ben pedig életműdíjjal jutalmazott bajnokát saját halottjának tekinti. Igaly az MTI-nek 2015-ben, 50. születésnapja alkalmából adott interjúban versenyzői karrierét három szakaszra bontotta. Elárulta, hogy 1997-ben, amikor az első szakasz édesapja, a korábbi kiváló versenyző, Igaly Miklós halálával lezárult, ő a visszavonuláson is elgondolkodott, ám végül éppen apja szavai győzték meg arról, hogy folytatnia kell.

"Édesapám úgy halt meg, hogy már tudta, az ötkarikás indulás is elérhetővé vált a számomra, s nekem ugyan nem, de édesanyámnak azt mondta, hogy ott leszek. Amikor halála után anyukám elmondta mindezt, akkor döntöttem úgy, hogy folytatom, s noha addig is sikeres voltam, a következő évben világbajnokságot és ezzel kvótát nyertem" - mondta akkor Igaly, hozzátéve, hogy egészen az athéni olimpiai sikerig minden évben tudott komoly versenyt nyerni, a csúcson volt. Később komoly lőtérproblémákkal küzdött éveken át, a 2008-as pekingi játékokra ennek ellenére ki tudott jutni és ott a 13. helyen végzett, majd a londoni olimpiára is megpróbált kijutni, ám az már nem sikerült neki. A 2012-es évben helyet kapott a magyar szövetség új vezetésében, és - amellett, hogy edzőként is tevékenykedett - egészen haláláig az MSSZ alelnökeként dolgozott.

Igaly Dianát a Magyar Olimpiai Bizottság is saját halottjának tekinti.

