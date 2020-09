Kétezer fontért, azaz mintegy 800 ezer forintnak megfelelő összegért megvásárolható az a busz, amelyet a 2012-es, londoni nyári olimpia záróünnepségén használtak.

Az eBay aukciós oldalon meghirdetett, pszichedelikus mintázatú busz tetején énekelte el Russell Brand a Pure című számot és a Beatles I Am The Walrus slágerét, majd a Fatboy Slim is "utazott" a járművel, miközben a 80 ezres tömeg a Right here, right now című dalra tombolt.



Aki megveszi az élénk színű kisbuszt, annak rá kell költenie, ha ismét használhatóvá akarja tenni, mivel az eladó azt írja, hogy a villanymotorját eltávolították, de a kormány- és a fékrendszer ép. Elsősorban gyorséttermi kiszolgáló helyiségnek javasolja, mivel belül teljesen üres.



A londoni játékok 20 millió fontos költségvetésű záróünnepségét világszerte 750 millióan követték figyelemmel a televízióban.



Borítókép: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images