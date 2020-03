Egyre többen kritizálják a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB), amely - hivatalos kommunikációja szerint - továbbra sem vette fontolóra a nyári, tokiói ötkarikás játékok elhalasztását a koronavírus-járvány miatt.

A kanadai NOB-tag, Hayley Wickenheiser úgy fogalmazott, a jelenlegi állapotokat tekintve érzéketlen és felelőtlen döntés a NOB részéről, hogy változatlan meggyőződéssel kitart a játékok megrendezése mellett.

A jégkorongozóként öt téli, softball-játékosként pedig egy nyári olimpián részt vett Wickenheiser rávilágított, hogy a sportolók többsége nem edzhet, a szövetségek pedig nem tudnak utazási tervet készíteni a bizonytalan helyzet miatt.



A görögök olimpiai bajnok rúdugrója, Katerina Sztefanidi kijelentette: a NOB döntése veszélyezteti a sportolók egészségét, hiszen arra kényszeríti őket, hogy próbálják a megszokott edzésmunkát elvégezni, pedig erre aligha van lehetőségük.



"Nincs halasztás, nincs törlés, de ez kockázatot jelent ránk nézve. Mindannyian azt akarjuk, hogy rendezzék meg a tokiói olimpiát, de mi a B terv, ha ez mégsem lehetséges?" - tette fel a kérdést Sztefanidi.

Hétfőn a brit atlétaválogatott tagjai felszólították a NOB-ot, hogy halassza el a játékokat. Guy Learmonth 800-as futó szerint ősszel, de inkább jövőre, vagy 2022-ben kellene megtartani az olimpiát a japán fővárosban. A 4x400-as váltóval olimpiai bronzérmes Martyn Rooney szerint jelenleg vannak sokkal fontosabb dolgok is az olimpiánál, és ezt a sportolók is meg fogják érteni.



A NOB továbbra is elkötelezett amellett, hogy a terveknek megfelelően július 24. és augusztus 9. között rendezzék az ötkarikás játékokat. A szervezet szerdai nyilatkozata szerint a jelenlegi helyzet kivételes, amely kivételes megoldásokat igényel.



"Meg kell találni a megfelelő megoldásokat, amelyek valószínűleg nem minden sportoló számára lesznek ideálisak, de a NOB elkötelezett amellett, hogy a versenyzőket a lehető legkevesebb negatív hatás érje" - közölték.



A koronavírus eddig több mint 7500 áldozatot követelt, és mintegy 200 ezer embert fertőzött meg világszerte.

