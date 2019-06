Egymilliárd forintos támogatást fordít az állam városi futókörök, görparkok és vasalt utak építésére az elkövetkezendő időszakban. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a szerdai sajtótájékoztatón kiemelte, civil szervezetekkel működtek együtt, amelyek a lehetőségek kiírásával, valamint azok elbírálásával kapcsolatban is a segítségükre voltak és lesznek. A politikus hozzátette: gördeszkapályákra és futókörökre 350-350 millió forint, míg a vasalt utakra 300 millió forint jut.

"Miután a gördeszkapályák és a futókörök esetében ötven százalékos önrész szerepel a kiírásban, a fejlesztés értéke összesen 1,7 milliárd forint lesz" - hangsúlyozta a kormánybiztos.

Péter Attila, a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége elnökének tájékoztatása szerint a futókörök esetében június 14-ig lehet jelentkezni, a pályákat pedig 2020. augusztus 31-ig kell megépíteni.

"Nagyon jó pályák készülhetnek 60-70 millió forintból, tehát országos szinten 10-11 pálya készíthető el a rendelkezésre álló összegből" - jegyezte meg az elnök, hozzátéve, hogy az elbírálásnál előnyt jelent, ha a futók számára minél magasabb színvonalú kiszolgálással - például ivókút, vécé, öltöző, világítás - rendelkezik a környezet. A pályáknak 120 centiméter szélesnek és minimum 1 kilométer hosszúnak kell lenniük.

A Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség elnöke, Kállay Márta történelmi előrelépésnek nevezte, hogy gördeszkások régóta dédelgetett álma megvalósul.

"Húsz év kimaradt az immár olimpiai sportág életében Magyarországon, így most ezt a lemaradást igyekszünk behozni" - emelte ki, majd annak a reményének adott hangot, hogy egy év alatt felépülnek a pályák, amelyeken a szabadidős tevékenység mellett versenyeket is tudnak majd rendezni.

"Hatvanmillió forintból csodálatos pálya építhető, de nagy a különbség a pályák között, egy kisebb méretűre már 20 millió is elég lehet. A kivitelezés során 15-20 pályával számolunk" - mondta.

A vasalt utak a sziklamászás és hegymászás egy könnyített formáját teszik lehetővé, mivel vasak segítségével lehet feljutni a sziklafalon vagy egy hegy csúcsára.

"A műszaki, biztonsági követelmények, valamint a természetvédelmi lehetőségek figyelembe vételével öt-tíz helyszínen valósulhatnak meg vasalt utak, így összesen 2000 méteres bővülésre számítunk" - mondta a vasalt mászó felületek kialakítására szánt 300 millió forintos támogatás adta lehetőségről Kandrács Ildikó, a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség elnöke, aki szerint itthon komoly érdeklődés mutatkozik a vasalt utak iránt.

A sportvezető elárulta, a jelentkezési határidő július 15-én jár le, és azt követően két éven belül épülhetnek meg a vasalt utak.