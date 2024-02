Az ikonról szóló legújabb alkotást azaz Oscar- és BAFTA-díjas Asif Kapadia rendezi, aki többek közt az Amy Winehouse előtt tisztelgő Amy-t, a 2010-es Sennát és a 2019-es Diego Maradonát is jegyzi. Utóbbi kettő tükrében pedig azt is megállapíthatjuk, hogy nem ismeretlen terepre merészkedik és valószínű, egy újabb remek munka kerül majd ki a kezei közül. De nézzük, mit várhatunk az egyelőre cím nélküli, Roger Federer dokutól.

Őszinte pillanatok

„Meghitt folytatása Roger Federer fényes karrierjének utolsó 12 napjának bemutatásával. Eredetileg egy házi videó, amelyet sohasem nyilvános megtekintésre szántak. A film Federert a legsebezhetőbb és legőszintébb pillanataiban mutatja be, amint elbúcsúzik attól a játéktól és azoktól a rajongóktól, amelyek az elmúlt két évtizedben meghatározták az egész életét” – írja a Prime Video és ezekkel a mondatokkal tökéletesen összegzi is mindazt, amit a filmtől várhatunk. Federer teljes karrierje során ódzkodott a kameráktól, ezért annak utolsó tizenkét napja sem a közönség számára lett lefilmezve. Minden idők egyik legsikeresebb teniszezője a családja és a barátai miatt készíttette el ezt az igencsak személyes hangvételű alkotást. Azonban az olyannyira őszintére sikerült, hogy semmilyen akadályát nem látja annak, hogy a nyilvánosság is láthassa és a teniszben töltött utolsó napjainak története a teniszrajongók és a szélesebb közönség körében is világszerte visszhangra találjon.

A búcsú pillanatai a 2022-es Laver Cup-on (Fotó: Julian Finney/Getty Images for Laver Cup)

