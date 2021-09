A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) írásbeli megrovásban részesítette és állatvédelmi továbbképzésre kötelezte Kim Raisnert, a német válogatott egyik edzőjét, aki ököllel megütött egy lovat a tokiói olimpián.

A UIPM hétfői bejelentése szerint a 48 éves tréner a továbbképzés elvégzéséig nem tevékenykedhet a nemzetközi szövetség égisze alá tartozó versenyeken, és ha még egyszer megszegi az állatvédelmi szabályokat, elveszítheti az edzői engedélyét.



Raisner azért ütötte meg a Saint Boy nevű lovat, mert annak nyergében az addig toronymagasan vezető Annika Schleu nulla pontot ért el. Az ötszörös világ- és háromszoros Európa-bajnok versenyző nem bírt a lovával, a belovaglást követően neki sem tudott kezdeni a pályának, sírva küszködött azért, hogy egyáltalán rábírja Saint Boyt az elindulásra. Raisner előbb kívülről bíztatta őt, és amikor odafarolt a korláthoz a ló, meg is ütötte, egyúttal hangosan arra biztatta Schleut, hogy pálcázzon erőteljesen. Az állat viszont csak hátrafelé toporgott, egyáltalán nem akart megindulni, és félő volt, hogy ugratás nélkül ér véget a próbálkozás.

Aztán végre megindult Saint Boy, de néhány ugrás után ismét ellenszegült, Schleu pedig, aki már-már bizakodni kezdett, kénytelen volt belátni, hogy ebből nem lesz menet, csakhamar ki is csengették. A pont nélküli teljesítménnyel gyakorlatilag kiszállt a versenyből.

