Az idén 120 éves Ferencvárosi Torna Club egy, az Európai Unió Erasmus+ Sport Programjának támogatásával megvalósuló nemzetközi projekt részeként célul tűzte ki, hogy közös erővel tartós megoldásokat találjanak a hivatásos sportolók civil életre való felkészítésére, társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelésére és felelős gazdálkodásra való ösztönzésére.



Ennek keretében tartották meg az FTC Karrier Nap című rendezvényt a Groupama Arénában, amelyen a Sport365 stábja is részt vett.

A rendezvény nyitányaként Máté Bálint, a Ferencvárosi Torna Club nemzetközi projektmenedzsere emlékeztetett arra, hogy a zöld-fehér egyesület a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) Mező Ferenc Sportbizottságával közösen 2015 óta minden év július 31-én tartja meg a Gondoskodás Napját. Ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, milyen fontos, hogy a bajnokok, példaképnek tartott sportolók megtanuljanak felelősen bánni anyagi lehetőségeikkel, valamint mentális és oktatási segítséget is kapjanak ahhoz, hogy pályafutásuk végeztével a civil életben is megállják a helyüket. Amennyiben ugyanis ez nem sikerül - fűzte hozzá - a sportolóknak olyan kockázatokkal kell szembenézniük, mint a depresszió, a szenvedélybetegségek, a bűnözés, valamint a társadalom megvetése.



Máté Bálint a nyitó eseményen kiemelte: mivel a jelenség globális szintű, ezért szeretnék a projektet az Európai Unió Erasmus+ Sport Programjának támogatásával nemzetközivé szélesíteni, és elérni, hogy 2020. július 31. már a Gondoskodás Európai Napja legyen.



A projekt hivatalosan a sportvezetők számára megrendezett pénteki FTC Karrier Nappal indult el, ahol bejelentették, hogy a klub hamarosan egy népszerűsítő kampányt indít, amelynek keretében rövidfilmekben az egyesület négy korábbi ismert sportolója, a kézilabdázó Pádár Ildikó, a birkózó Bácsi Péter, a vízilabdázó Madaras Norbert és a labdarúgó Hajnal Tamás mondja el, milyen nehézségekkel nézett szembe, és miként találta meg a helyét az életben a sportpályafutása befejezése után.



Máté Bálint előadásában hangsúlyozta, hogy rendszerszinten szeretnék kezelni a problémát, ezért a következő lépésként egy nemzeti munkacsoport létrehozását tervezik, amelyben számítanak a hazai klubok, a sportirányításért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma, a MOB, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, a Testnevelési Egyetem, valamint egyéb szakmai szervezetek együttműködésére.



A konferencián Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom humán erőforrás vezérigazgató-helyettese arról beszélt, mit tehet egy szervezet annak érdekében, hogy megfelelő mentális állapotban tartsa a munkavállalóit; Lányi András korábbi válogatott teniszező, az UFS Group alapítója arról beszélt, miként alakítható ki a pénzügyi tudatosság az élsportolókban, illetve miként alapozhatják meg anyagi biztonságukat a jelenben.

Az eseményen jelen volt még Mizsér Attila olimpiai bajnok öttusázó is, aki Járom az utam címmel tartott előadást, melynek célja az élsportból a vállalati életbe való átmenet bemutatása volt, majd néhány javaslatot is megfogalmazott a sportolóknak, sportvezetőknek, illetve sportszervezeteknek.



A kommunikációs trénerként is foglalkozó Mizsér bemutatta saját sikertörténetét, majd az előadás után lehetőségünk nyílt vele beszélgetni. Megtudhattuk tőle hogyan lett egy olimpiai bajnokból kommunikációs tréner, valamint elárulta, hogyan tudta menedzselni profi sportkarrierje utáni életét.

Mizsér Attila fontosnak tartja, hogy a sport az aktív pályafutás végeztével is az élet része maradjon.

Továbbá az olimpiai bajnoktól megtudhattuk azt is, hogy ahhoz, hogy a civil szférába sikeres legyen az aktív sportolói élet utáni váltás, a legfontosabb pillérek a tudatosság, az önismeret, illetve a sportnak köszönhető készségtár.

