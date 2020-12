A profi sportot nem érintik a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések Németországban.

Jens Spahn egészségügyi miniszter kedden elmondta, hogy a hivatásos sport eseményei a zárlat idején is folytatódhatnak, mert a fertőzés terjedését a zárt kapuk mögött zajló versenyek, mérkőzések nem befolyásolják, és a tesztelési kapacitás sem romlik általuk.



Tavasszal Németországban is felfüggesztették a versenysorozatokat minden sportágban, de szigorú higiéniai óvintézkedések mellett májusban folytatódhattak.



Az új szezon szinte az összes nagyobb profiligában elrajtolt, utolsóként csütörtökön a jégkorongozók is elkezdik az élvonal új idényét.



Angela Merkel kancellár vasárnap jelentette be, hogy a koronavírus-járvány gyorsulása miatt szerdától ismét bevezetik Németországban a társadalmi és gazdasági élet legtöbb területét befagyasztó országos zárlatot. Az új korlátozásokat legkorábban január 10-én vonják vissza.

Borítókép: Sean Gallup-Pool/Getty Images