A koronavírus-járvány miatt a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) három nagy tavaszi nemzetközi sporteseményére is később kerül sor - utolsóként az egyik legfontosabb hazai rendezvényt, az úszó Európa-bajnokságot halasztották el. Nagy Zsigmond, az NSÜ ügyvezető igazgatója szerint a sport a válság után jóval inkább az emberek szolgálatában állhat majd.

Nagy Zsigmond az MTI-nek elmondta, mindhárom esemény - az úszó Eb mellett a tenisz FED Kupa-döntő és a Giro d'Italia rajtja - esetében a partnerekkel együtt a rendezésben érdekeltek.



"Mindez azt jelenti, hogy egy még nem rögzített későbbi időpontban, a rendezvények tiltására irányuló szükségszerű rendelkezések miatt ellehetetlenült eseményeinket, változatlanul meg tudjuk valósítani" - fogalmazott az ügyvezető igazgató.

The Giro will start on Saturday 9 May with a 9.5km individual time trial on the streets of Budapest. The second stage, suited to sprinters, will start from t...