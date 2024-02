Legyen szó életrajzi ihletésről vagy fikcióról, üzleti oldalról vagy sportértékről, egyéni történetekről vagy csapatsportokról, nincs olyan, amiről ne készült volna legalább egy kiemelkedő alkotás. Listánkat úgy készítettük el, hogy az általunk felsorolt tíz film közül mindenki találjon kedvére valót, így témáiban ezúttal egy elég széles skálát jártunk körbe.

Richard király

A 2022-es Oscar-gálán Will Smith vehette át a legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést, melyet a Richard királyban nyújtott alakításával jogosan érdemelt ki az Akadémiától. A 2021-ben bemutatott mozi egy életrajzi ihletésű alkotás, ami minden idők talán legsikeresebb testvérpárjának történetét mutatja be. Smith egy Comptonban élő, Richard Williams nevű apát formál meg, aki két saját gyermeke mellett még három lányt nevel. Azonban Richard Williamsnek sajátos elképzelése van lányai útjáról, amit már születésük előtt alaposan dokumentált és bizony az azok sikerére irányuló tervtől egy pillanatig sem szándékozik eltérni. Fejébe vette, hogy Serena és Venus teniszcsillagok lesznek. Az apa és a lányok tehát mindent erre a döntésre tesznek fel, azt pedig, hogy miként sikerül elérni a rég tervezett célokat Will Smith valaha volt legjobb filmjéből derül ki.

Góóól!

Nem egy filmtörténeti klasszikus ugyan, viszont listánkon helyet kell, hogy kapjon a 2005-ös Góóól! címet viselő focis mozi is, mert a műfajában viszont kifejezetten jól sikerült alkotás ez a kissé könnyed történet. A sztori, maradjunk annyiban, hogy elég kiszámítható és nagy világmegfejtést ne is várjunk tőle, adott ugyanis egy fiatal fiú, akinek minden vágya, hogy híres focista legyen. Főszereplőnk Santiago, aki mindent meg is tesz álmáért és kitartásának köszönhetően hamarosan a Newcastle Unitednál találja magát. Azonban míg a pályán csak a tehetség számít, addig a háttérben óriási a rivalizálás és még innen sem olyan könnyű nyerni, mint mi azt gondolnánk. A filmben egyébként olyan élő legendák vállaltak annak idején szerepet, mint David Beckham, Zinedine Zidane vagy éppen Alan Shearer. Szóval focirajongóknak ez alapmű és ami a legjobb benne, hogy a Góóól! egy pillanatra sem akar több lenni, mint ami. A későbbiekben egyébként még két folytatást kapott, 2007-ben Santiago már a Real Madrid keretét erősítette, a harmadikban pedig már nem is ő a főszereplő, így haladjunk is tovább…

Mélyütés

2007-ben Jake Gyllenhaal is egy sportfilmben csillogtatta meg tudását és mint az nála már-már megszokott, nemcsak teljesen átszellemült a szerep kedvéért, hanem még elképesztő átalakuláson is keresztül ment. A színész ugyanis a Mélyütésben prezentálta élete formáját. A történet szerint a sikeres boxoló, Billy Hope csillogó élete egyik percről a másikra változik igazi rémálommá. Szeretett felesége gyilkosság áldozatává válik és innentől kezdve Billy el is indul a lejtőn. Az alkohol és a drogok fogságába esik, házát el kell árverezni, sőt még a versenyzéstől is eltiltják. Viszont ott van a lánya, akinek apa kell, így egy pofon után szépen lassan elkezdi újra felépíteni romokban heverő életét és Billy Hope hamarosan újra az lesz, aki volt. Érdekességként még megjegyeznénk, hogy egyébként az eredeti tervek szerint Eminem lett volna a főszereplő, azonban a zenész 2012-ben kiszállt az évek óta tervezett projektből, de ettől függetlenül is elismerte Gyllenhaal munkáját.

Air – Harc a legendáért

Nem klasszikus értelemben vett sportfilm, azonban témájában mégiscsak illik a listánkra. 2023-ban Ben Affleck rendezésében és Matt Damon főszereplésével bemutatásra került az Air – Harc a legendáért című mozi. A történet 1984-ben indul, amikor is a Nike eladásai igencsak alulmaradtak a konkurens márkákkal szemben. A sportszergyártó óriásnak tehát egy igazán nagy dobásra volt szüksége ahhoz, hogy a felszínen tudjon maradni. A céget pedig a vezetők szerint senki más nem mentheti meg, mint a mára már legendává vált, akkoriban viszont még kezdő kosaras, Michael Jordan. 1984-ben tehát el is készül az első Air Jordan, mely klasszikus piros-fehér színállásban mutatkozott be az NBA-ben még csak szárnyait bontogató játékoson. A többi pedig már tényleg történelem. Az Air – Harc a legendáért pedig azért nem klasszikus sportfilm, mert nem magára a kosárlabdára összpontosít. A mozi inkább a sporthoz szorosan kapcsolódó üzleti részt mutatja be, de ez mit sem von le az értékéből.

Hajsza a győzelemért

Természetesen az olyan technikai sportok is bőven szolgáltatnak témát, mint például a Forma-1, így a száguldó cirkusz történéseit is többször filmre vitték már. Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb alkotás, a 2013-as Rush, azaz a Hajsza a győzelemért. A mozi az 1976-os F1-es szezonba repít minket vissza, amikor is James Hunt és Niki Lauda a végsőkig versenyben voltak a világbajnoki címért. Chris Hemsworth előbbit, míg Daniel Brühl utóbbit személyesítette meg. Hunt a Forma-1 igazi sztárjaként, míg Lauda az 1975-ös világbajnoki trófeával a háta mögött készült mindenkit maga mögé utasítani. A mozi érdekessége egyébként az, hogy a Ferrari és a McLaren színeiben is győzni tudó Lauda csak a Hajsza a győzelemért rendezőjének, Ron Howardnak engedte meg, hogy filmre vigye életének legalább ezt az egy szakaszát.

A teljes listáért kattintsanak.

Borítókép: James Drake/Getty Images