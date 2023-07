Naby Keita, Oxlade Chamberlain és Milner távozása után biztosra vehető volt, hogy a Liverpool komoly befektetéseket hajt majd végre a középpálya megerősítésére.



Érkezett is a vb-győztes Mac Allister és a magyar válogatott kapitánya, Szoboszlai Dominik. Mindkettőjüket nagyon várják a szurkolók, ezt az érzést pedig csak erősíti, ha meglátják, mit műveltek a csapat aktuális edzésén.

Szoboszlai catching the eye in training. Linking up with Alexander-Arnold and Mac Allister. pic.twitter.com/HNRB5n57Wu