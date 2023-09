A hétvégi fordítást követően a Liverpool hivatalos csatornáján Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya mesélte el, hogyan rázta fel őket Jürgen Klopp a félidőben.



„A félidőben a mesterrel a szenvedélyről beszéltünk, és arról, mire lesz szükségünk a második félidőben, mennyi munkát kell beletennünk a meccsbe. Formációt cseréltünk, mindenki tette a dolgát, és végül fordítottunk.”



„Szerintem mindenki boldogabb lenne, ha már eleve nem kerülnénk hátrányba, de ha így szeretünk nyerni, akkor legyen így, az a lényeg, hogy a meccs végén mi nyerjünk!”

Szoboszlai ismét végigjátszotta a meccset, ami jól mutatja, a magyar középpályás Klopp maximális bizalmát élvezi.

