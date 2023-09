Luis Enrique, a PSG menedzsere bekeményített, legalábbis Marco Verrattival szemben, akinek a szemébe mondta, hogy egyáltalán nem számol vele a jövőben.



Az olasz középpályás néhány hónapja meghosszabbította szerződését a PSG-vel, az edzőváltás azonban rosszat tett neki, hiszen Luis Enrique terveiben nem szerepel.

„Sosem játszol itt többet!” – mondta a Le Parisien szerint a spanyol edző Verrattinak.

A középpályásnak tehát két napja van elhagyni a klubot. Érdeklődők vannak iránta, a legvalószínűbb úti cél pedig az Al Hilal lehet, ahol ismét együtt játszat majd korábbi csapattársával, Neymarral is.

