„Mind a tizenegy poszton tudok játszani, mert egy jó játékos mindenhol tud játszani.” – mondta korábban a támadó, akinek legnagyobb beszólásait pár napja szemléztük. Most azonban ő gyűjtötte össze, hogy előző klubjaiból kiket tartott a legjobbnak.



A kapusposztot Gianluigi Buffon töltené be. Az olaszokkal 2006-ban vb-t nyerő hálóőrrel a Juventusnál szerepelt együtt Ibra, még 2004 és 2006 között. Zárójelben azokat a csapatokat tüntettük fel, ahol egyszerre voltak a keret tagjai.



A védelmet a francia Lilan Thuram (Juventus), a brazil Thiago Silva (AC Milan, PSG), az olasz Nesta (AC Milan) és a szintén brazil Maxwell (Barcelona, PSG) alkotná.



Középpályára a francia Vieria (Juventus) mellett a Barca jelenlegi mestere, Xavi, valamint a torinói zebrák cseh legendája, Pavel Nedved férne be.



A háromfős támadószekció kulcsszereplője természetesen maga Ibrahimovic lenne, jobbján Messivel (Barcelona), a balon Ronaldinhoval (AC Milan).

Zlatan Ibrahimovic was asked for his best squad of teammates ????



Imagine some of these throwback names in their prime together!????#BBCFootball pic.twitter.com/IFHcmij8Za