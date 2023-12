A Liverpool menedzserének, Jürgen Kloppnak választania kellett Cristiano Ronaldo és Lionel Messi között a mobiltelefonjában szereplő egyetlen szelfi kedvéért.

A német szakembernek sikerült a labdarúgás mindkét titánjával összefutni az edzői pályafutása során, illetve különböző díjátadókon is volt szerencséje ugyanabban a közelségben lennie hozzájuk.

Klopp nem szokott nagyon fotózkodni, mégis az egyik ilyen eseményen úgy érezte, hogy egy különleges kivételt kell tennie.

Az 56 éves szakember a nyolcszoros Aranylabdás Messivel készített képet, pedig Ronaldo is ott mászkált a környéken.

"Van egy szelfim az okostelefonomon" - mondta Klopp a 2018-as LFC Foundation gálavacsora premierjén egy különleges kérdés-felelet során. "Az Messivel készült. Pedig Cristiano is ott volt a szobában..." – mesélte.

Nem lehet hibáztatni Kloppot, amiért előkapta az okostelefonját, és elkészítette a felbecsülhetetlen értékű képet.

Később a Sky Sportsnak adott interjúban beszélt a pillanatfelvételről, ahol kitért a Messi iránti rajongására is.

Így nyilatkozott: „Csak egy szelfi van a telefonomon olyan "idegennel", akit nem ismerek személyesen: Messivel. Én is egy rajongó vagyok, sok futballistát szeretek... Ha szereted a labdarúgást, akkor hogyan nem lehetsz Messi rajongó? Ez lehetetlen.”

